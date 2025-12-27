به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامي اوز گفت : ماموران انتظامی اين شهرستان در اجراي طرح مبارزه با قاچاق فرآوردهاي نفتي، از وجود مقاديري سوخت در يکي از محلات اين شهرستان مطلع و پيگيري موضوع را به صورت ويژه در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ حسین محمدی افزود: ماموران این فرماندهی ضمن هماهنگي با مراجع قضايي به محل مورد نظر اعزام و در بازرسي از آن مکان ۷ هزار ليتر گازوئيل فاقد مجوز را کشف کردند.

سرهنگ محمدی ارزش سوخت‌هاي‌ کشف شده را برابر نظر كارشناسان 4 ميليارد ريال برآورد کرد و به قاچاقچيان که سوخت‌هاي يارانه اي را با قيمت نازل جمع‌آوري و براي کسب سود بيشتر قاچاق مي‌کنند، هشدار داد و گفت: پليس با اينگونه افراد سودجو برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد.