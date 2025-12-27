پخش زنده
امروز: -
پویش «مامان بابام؛ نور چشام» به همت مجموعه تلویزیونی «ماجراهای نوید» آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پویش «مامان بابام، نور چشام»، بعد از پخش قسمت جدید «ماجراهای نوید»، که به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر از شبکه نهال آغاز شده بود، راهاندازی شد.
در این پویش که به منظور تکریم جایگاه والدین و خانواده همزمان در بازه زمانی روز مادر و ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر برگزار می شود، کودکان و نوجوانان با ارسال ویدیویی از کمک کردن در کارهای خانه و بیرون از منزل به پدر و مادر خود شرکت خواهند کرد و بخشهای منتخبی از این ویدیوها را گروه سازنده مجموعه انتخاب و پخش می کنند.
در قسمت جدید «ماجراهای نوید»، به مفاهیمی از جمله ارائه تصویر درست از خانواده ایرانیاسلامی، جایگاه والای پدر و مادر در نهاد خانواده و حفظ اصالت فرهنگ سنتی پرداخته شده است.
این قسمت از «ماجراهای نوید»، به تهیهکنندگی محمدرضا فرزاد مهر، کارگردانی میلاد محمدی و نویسندگی محسن ملکی ساخته شده است.