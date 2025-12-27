با کمک خیران و بنگاه‌های اقتصادی ۳۵ دستگاه تشخیصی به حوزه درمان هرمزگان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: این تجهیزات شامل دستگاه‌های ماموگرافی، سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی، رادیوگرافی قابل حمل (پرتابل)، لاپاراسکوپی، نوار اعصاب و عضله، دیالیز، و ۶ دستگاه سی آرم است.

شاهرخی افزود: برای خرید این دستگاه ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

استاندار هرمزگان نیز در این مراسم گفت: یکی از حرکت‌های جدی در حوزه سلامت استان، توسعه و تجهیز مراکز درمانی است که در چهارچوب تجهیزات تشخیصی و درمانی، امروز این دستگاه‌ها خریداری و وارد استان شد.

بیشتر بخوانید: اهدای دستگاه اکو سونوگرافی به بیمارستان کودکان بندرعباس

محمد آشوری افزود: یکی از رویکرد‌های نهضت سلامت، توزیع عادلانه تجهیزات است و براین اساس این دستگاه‌های خریداری شده به سراسر استان فرستاده می‌شود.

در پایان مراسم نیز تفاهم نامه سه جانبه‌ای بین استانداری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و یک خیر سلامت برای خرید یک دستگاه آمبولانس دریایی منعقد شد.

براساس این تفاهمنامه مقرر شد این آمبولانس دریایی با هزینه ۲۰۰ میلیارد تومان خریداری، و تا پایان سال به دانشگاه علوم پزشکی استان تحویل داده شود.