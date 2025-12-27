پخش زنده
طبق گزارش رسمی بانک مرکزی تامین ارز واردات به حدود ۴۳.۷ میلیارد دلار رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق گزارش رسمی بانک مرکزی:
مجموع تأمین ارز: ۴۳.۷ میلیارد دلار
تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران: ۲۱.۷ میلیارد دلار
واردات در مقابل صادرات، تهاتر و سپرده ارزی: ۱۰.۳ میلیارد دلار
تأمین کالای اساسی و دارو: ۱۰.۶ میلیارد دلار
نیازهای خدماتی: ۱ میلیارد دلار
تامین ارز صنایع:
حملونقل و خودرو: ۶.۴ میلیارد دلار
تجهیزات برق و الکترونیک: ۴.۶ میلیارد دلار
ماشینآلات و تجهیزات تولید: ۳.۹ میلیارد دلار
صنایع شیمیایی: ۳.۲ میلیارد دلار
صنایع معدنی: ۲.۲ میلیارد دلار
منسوجات و پوشاک: ۸۱۸ میلیون دلار
سایر صنایع: ۱۰.۹ میلیارد دلار
جزئیات ارز ترجیحی:
کل ارز ترجیحی: ۹.۲ میلیارد دلار
کالای اساسی و کشاورزی: ۷.۱ میلیارد دلار
دارو و تجهیزات پزشکی: ۲.۱ میلیارد دلار