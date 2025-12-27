طبق گزارش رسمی بانک مرکزی تامین ارز واردات به حدود ۴۳.۷ میلیارد دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق گزارش رسمی بانک مرکزی:

مجموع تأمین ارز: ۴۳.۷ میلیارد دلار

تالار‌های اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران: ۲۱.۷ میلیارد دلار

واردات در مقابل صادرات، تهاتر و سپرده ارزی: ۱۰.۳ میلیارد دلار

تأمین کالای اساسی و دارو: ۱۰.۶ میلیارد دلار

نیاز‌های خدماتی: ۱ میلیارد دلار

تامین ارز صنایع:

حمل‌ونقل و خودرو: ۶.۴ میلیارد دلار

تجهیزات برق و الکترونیک: ۴.۶ میلیارد دلار

ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۳.۹ میلیارد دلار

صنایع شیمیایی: ۳.۲ میلیارد دلار

صنایع معدنی: ۲.۲ میلیارد دلار

منسوجات و پوشاک: ۸۱۸ میلیون دلار

سایر صنایع: ۱۰.۹ میلیارد دلار

جزئیات ارز ترجیحی:

کل ارز ترجیحی: ۹.۲ میلیارد دلار

کالای اساسی و کشاورزی: ۷.۱ میلیارد دلار

دارو و تجهیزات پزشکی: ۲.۱ میلیارد دلار