راه نجات کشاورزی، هدایت واحد‌های کوچک و خرد به سمت گلخانه‌های بزرگ با استفاده از دانش و فناوری نوین است.

لزوم توجه ویژه به کشت فرا سرزمینی و همکاری با کشور‌ افغانستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،استاندار خراسان رضوی امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد،گفت: توسعه کشت گلخانه‌ای باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی خراسان رضوی قرار گیرد.

مظفری هشدار داد که ساختار‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی نباید مانع پیشرفت شوند و کارگروه اقتصادی استان باید موضوع گلخانه‌ها را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت کشت فرا سرزمینی و همکاری با کشور‌های همسایه از جمله افغانستان اظهار کرد: آب و زیرساخت در افغانستان وجود دارد و می‌توان با ایجاد اقتصاد مکمل میان دو کشور، بخشی از مشکلات کشاورزی و تأمین آب را برطرف کرد.

مظفری با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط اضطرار و «جنگ اقتصادی» قرار دارد، تصریح کرد: فرصت بحث و تأمل طولانی نداریم و باید سریع‌تر از توان داخلی و منطقه‌ای استفاده کنیم.

وی پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ کشاورزی را برای تضمین خرید محصولات و توسعه صادرات مطرح کرد و گفت: اگر موانع پیش‌روی واردات و استاندارد‌ها رفع شود، می‌توان در ازای صادرات سه میلیارد دلاری سالانه به کشور افغانستان، واردات کالا نیز از آن کشور انجام داد.

مظفری در خصوص مازوت سوزی نیروگاه توس مشهد و سهم آن در آلودگی این شهر گفت: توقف مازوت سوزی نیروگاه توس با تمام پیگیری‌های انجام گرفته، هنوز میسر نشده است.

ضرورت تغییر در رویکرد‌های بخش کشاورزی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر در رویکرد‌های بخش کشاورزی گفت: باید توسعه‌ای هدفمند در فضای کشاورزی کشور ایجاد شود تا با استفاده از منابع آبی موجود، تولیدی با کیفیت بالاتر و بهره‌وری بیشتر محقق شود.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفرافزود: این ستاد‌ها باید برنامه مشخصی برای حمایت از تولید گلخانه‌ای ارائه دهند؛ زیرا در قالب مجوز‌های گلخانه‌های کوچک‌مقیاس برخی افراد اقدام به قطعه‌قطعه کردن اراضی و تبدیل آن به باغ‌ویلا می‌کنند که باید از این نوع فعالیت‌ها جلوگیری شود.

وی در ادامه به روند کند تصمیم‌گیری در استان اشاره و بیان کرد: در استان خراسان رضوی سخت‌گیری‌ها بیش از حد معمول است و روند دستیابی به تصمیم‌ها بسیار کند پیش می‌رود؛ در حالی که در مسائل ملی و دشوار، تصمیمات سریع‌تر اتخاذ می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع آلودگی ناشی از مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها اشاره کرد و افزود: سه استاندار در کشور در مقطعی مانع از مازوت‌سوزی در استان‌های خود شدند، در حالی که نیروگاه توس با مازوت‌های با کیفیت پایین می‌سوزد و هیچگونه اقدام مؤثری برای جلوگیری از آن صورت نگرفته است. حتی یک لیتر مازوت کم گوگرد به استان ما اختصاص نیافت و تاکنون بدترین نوع مازوت در آن مصرف شده است.

پژمانفر تأکید کرد: کشور به استفاده از مازوت نیاز دارد، اما باید نظارت و سخت‌گیری‌های منطقی صورت گیرد تا این روند به زیان مردم و محیط زیست استان‌ها تمام نشود. در خراسان رضوی، سخت‌گیری‌ها در بخش‌هایی که نیاز نیست انجام می‌شود و در جا‌هایی که باید با شدت برخورد شود، کوتاهی می‌کنیم.

۲۹۴ گلخانه‌ راکد یا نیمه فعال در خراسان رضوی

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این جلسه تاکید کرد: از مجموع ۶۱۸ واحد گلخانه‌ای استان، نزدیک به ۲۹۴ واحد به دلیل مجموعه‌ای از چالش‌ها راکد یا نیمه فعال باقی مانده‌اند که پیگیری این موانع در دستور کار شورا قرار دارد تا زمینه فعال‌سازی این ظرفیت‌ها فراهم شود.

علی اکبر لبافی افزود: دبیرخانه شورا برای حل این معضل، بسته‌ای از راهکار‌ها را پیشنهاد داده است که در اولویت اصلی آن تشکیل «ستاد توسعه گلخانه‌ها و کشت گلخانه‌ای» و همچنین ایجاد بارانداز و پایانه صادراتی گل و گیاه در استان قرار دارد.

نگرانی سرمایه‌گذاران و چالش‌های بازار و انرژی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان‌رضوی، دلسردی سرمایه‌گذاران جدید و ناتوانی در صادرات بخش قابل توجهی از محصولات، را از دیگر مشکلات دانست و خواستار حمایت جدی دولت در حوزه بازار و زیرساخت شد.

احمد سلحشور همچنین بر لزوم استمهال بدهی‌ها توسط بانک‌ها برای گلخانه‌های متضرر تأکید کرد و کمبود دانش فنی را مانع بهره‌وری خواند.

وی پیشنهاد داد: ستاد احیای گلخانه‌ها با نظارت استاندار، اعطای تسهیلات یارانه‌دار، مشوق‌های صادراتی و تأمین پایدار برق و گاز در شرایط اضطراری، می‌تواند مسیر احیا را هموار سازد.