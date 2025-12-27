پخش زنده
ممنوعیت صدور چک رمزدار از هفته پایانی فروردین ماه ۱۴۰۵ اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه اجرایی فرایند جایگزینی چکهای رمزدار با چکهای تضمینشده و حذف چکهای رمزدار از مبادلات چک به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر این اساس ممنوعیت صدور چک رمزدار از هفته پایانی فروردین ماه ۱۴۰۵ اجرایی میشود.
پیرو مکاتبات بانک مرکزی با شبکه بانکی با موضوع ابلاغیه برنامه اجرایی فرایند جایگزینی چکهای رمزدار با چکهای تضمینشده و حذف چکهای رمزدار از مبادلات چک، با نظرداشت وصول درخواست برخی بانکها مبنی بر افزایش فرجه زمانی به منظور تکمیل کلیه تعهدات فنی ناشی از تغییر یادشده و همچنین، نزدیک شدن به ایام پرترافیک پایان سال؛ مقرر گردید اعمال نسخه ۴.۵.۶ سامانه چکاوک به هفته پایانی فروردین ماه ۱۴۰۵ موکول شده و ممنوعیت صدور چک رمزدار در تاریخ اشاره شده اجرایی میشود؛ لذا باتوجه به ایجاد فرصت زمانی مناسب از سوی این بانک، لازم است شبکه بانکی به زمان بندی ارائه شده تعهد کامل داشته و برنامهریزی مقتضی در راستای اعمال تغییرات یادشده را تمهید کند.
همچنین، در راستای فرهنگسازی استفاده از چک تضمینشده متذکر میگردد شبکه بانکی نقش موثری در این مقوله داشته و انتظار میرود با تبیین مزایای متعدد چک تضمین شده نظیر ثبت صدور در سامانه صیاد (پیچک) از سوی بانک صادرکننده چک، پذیرش و پرداخت آن در کلیه شعب بانکها بدون محدودیت جغرافیایی و همچنین امکان استعلام چک توسط ذینفع از کلیه مسیرهای استعلامی (شامل درگاههای نوین بانکی (اینترنت و همراه بانک)، خودپردازهای فعال در زیست بوم چک، پیامک و اپلیکیشنهای موبایلی)؛ مشتریان را به دریافت چک تضمین شده هدایت کنند.
علاوه بر این، باتوجه به این که چکهای تضمین شده مشابه چک رمزدار فاقد وضعیت برگشتی میباشند، بانکها میتوانند رویه پرداخت فوری آن را اجرایی نمایند. بدیهی است به دلیل ثبت صدور چک تضمین شده در سامانه صیاد (پیچک)، صحت چک تضمین شده صادره از طریق سامانه برای بانک قابل تشخیص میباشد و میتوان در راستای مشتری مداری و یکسانسازی رویههای پرداخت نسبت به پرداخت وجه چک تضمین شده در زمان مراجعه ذینفع اقدام کرد