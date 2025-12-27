الحاق سه منطقه با ارزش بالای تنوع زیستی در استان‌های فارس، گلستان و محدوده البرز مرکزی به‌عنوان مناطق تحت حفاظت امروز در جلسه شورای عالی حفاظت محیط‌زیست تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حمید ظهرابی، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اعلام این خبر گفت: سیاست اصلی سازمان در دوره جدید، حفاظت هدفمند از زیستگاه‌هایی است که از نظر تنوع زیستی در سطح ملی و حتی بین‌المللی اهمیت بالایی دارند و این سه منطقه نیز بر همین اساس انتخاب شده‌اند.

وی با اشاره به جزئیات مناطق مصوب افزود: «اثر طبیعی ـ ملی چشمه قدمگاه» در استان فارس، با وجود وسعت محدود، به دلیل وجود ۸ گونه ماهی که ۶ گونه آن بومی ایران و ۲ گونه کاملاً بومی همان چشمه هستند، یکی از شگفتی‌های تنوع زیستی کشور به شمار می‌رود.





به گفته ظهرابی، باور‌های مذهبی و ارزش‌های معنوی مردم محلی نیز نقش مهمی در حفظ این زیستگاه داشته است.

معاون محیط‌زیست طبیعی گفت: منطقه «زرین‌گل» در استان گلستان نیز به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده تصویب شد. این منطقه رویشگاه بیش از ۶۰ گونه درختی و درختچه‌ای است و از نظر حفاظتی، به‌ویژه به دلیل حضور گونه‌های ارزشمندی مانند سرخدار و انجیری، اهمیت بالایی دارد. قرار است بررسی‌های تکمیلی با همکاری منابع طبیعی انجام و سپس فرآیند آگهی آن طی شود.













منطقه بعدی ارس شهرستانک است که در آنجا درخت کهنسالی با سن بالای ۲۷۰۰ سال به عنوان یک اثر طبیعی - ملی داخل منطقه حفاظت شده البرز مرکزی است این منطقه هم از بابت ذخایر ژنتیکی بسیار حایز اهمیت است چراکه درختان کهنسال ذخایر و گنجینه هایی از لحاظ تنوع زیستی هستند.





ظهرابی همچنین از تصویب ۷ منطقه به‌عنوان «حفاظتگاه مردمی» خبر داد و گفت: مردمی‌سازی حفاظت از حیات‌وحش یکی از رویکرد‌های جدی سازمان است. در این مناطق، حفاظت و پایش جمعیت گونه‌ها با مشارکت جوامع محلی انجام می‌شود و پس از رسیدن جمعیت به حد قابل قبول، بهره‌برداری مدیریت‌شده و تحت نظارت سازمان امکان‌پذیر خواهد بود. این مناطق شامل لشگرگاه و میانکوه طبس در خراسان جنوبی، اوزوم و لنگر در خراسان شمالی، خوشاب در گلستان، کوه مسجد در یزد و هیزم‌چاه در اصفهان با مجموع مساحت ۴۰۵ هزار هکتار است.





وی به دیگر مصوبات این نشست اشاره کرد و افزود: محدوده طرح هادی ۱۷ روستا در ۱۳ استان کشور تصویب شد و همچنین آیین‌نامه جامع مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به تصویب رسید که بر اساس آن، کارگروهی به ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست برای سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای تعهدات کشور در حوزه تنوع زیستی تشکیل می‌شود.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی در پایان گفت: اصلاح مصوبه تعیین بهای ضرر و زیان جانوران وحشی و ارائه برنامه جامع حفاظت از تنوع زیستی کشور از دیگر دستورکار‌های مهم این جلسه بود که بررسی نهایی آن پس از ارائه اسناد پشتیبان به ریاست جمهوری انجام خواهد شد.



