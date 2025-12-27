دادستان عمومی و انقلاب میاندوآب بر پیشگیری، رصد دقیق و برخورد به‌موقع با تخلفات در ایام انتخابات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور مسئولان اجرایی و قضایی شهرستان‌های میاندوآب و باروق اولین جلسه پیشگیری از جرایم انتخاباتی برگزار شد

فرماندار میاندوآب در این جلسه با اشاره به نزدیک شدن زمان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: با توجه به قرار داشتن در آستانه ثبت‌نام شوراها، لازم است همه دستگاه‌ها با همکاری و هماهنگی کامل، زمینه برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم و پرشور را فراهم کنند.

امیر تیموری افزود: رعایت قانون و عمل به وظایف قانونی از سوی همه عوامل اجرایی و نظارتی، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و مشارکت حداکثری مردم خواهد داشت.

در ادامه این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب میاندوآب نیز با تأکید بر صیانت از حقوق مردم و امنیت کشور اظهار داشت: دستگاه قضایی در راستای منافع مردم و حفظ امنیت انتخابات، هیچ‌گونه تعارفی با افراد متخلف ندارد و با هرگونه تخلف انتخاباتی به‌صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.

جهانگیر مسعودی گفت: پیشگیری، رصد دقیق و برخورد به‌موقع با تخلفات، از اولویت‌های دستگاه قضایی در ایام انتخابات است.