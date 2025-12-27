وزیر کشور گفت: اینکه بیش از ۶ میلیون نفر منتظر دریافت کارت ملی باشند، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی در آیین تکریم و معارفه معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اهمیت جایگاه این سازمان، اظهار داشت: اهمیت این سازمان بر کسی پوشیده نیست و همه مردم ایران از بدو تولد با آن سر و کار دارند.

سازمان ثبت احوال ستون اصلی دولت الکترونیک است و بدون اطلاعات دقیق، به‌روز و به‌موقع، اساساً دولت الکترونیک معنا پیدا نمی‌کند. سازمان ثبت احوال باید در هوشمندسازی فرآیند‌ها و ارائه خدمات غیرحضوری پیشگام باشد. تأکید بر پیشگامی این سازمان به این معنا نیست که در گذشته اقدامی صورت نگرفته، بلکه اقداماتی آغاز شده و باید با قدرت ادامه پیدا کند و به نتایج بزرگ‌تر منتهی شود.

وی با اشاره به تحولات جمعیتی کشور تصریح کرد: بر اساس گزارش وزارت بهداشت، اگر روند کاهش جمعیت ادامه یابد، در سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به زیر ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید که این موضوع ایران را با یک بحران جدی مواجه می‌کند.

در این زمینه، سازمان ثبت احوال باید با همکاری مراکز دانشگاهی، اطلاعات دقیق و تحلیل‌های درستی ارائه دهد تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده‌های معتبر باشد. مسئله جمعیت صرفاً اقتصادی نیست.

موضوع فرزندآوری یک مسئله فرهنگی و مرتبط با سبک زندگی است. البته مسائل اقتصادی بسیار مهم است و باید در اولویت قرار گیرد، اما در کنار آن، توجه به فرهنگ و سبک زندگی نیز باید مدنظر باشد که موضوع نیز مربوط به یک سازمان نیست، بلکه مسئله‌ای ملی است.

وزیر کشور سپس با انتقاد از تأخیر در صدور کارت‌های ملی گفت: اینکه بیش از ۶ میلیون نفر منتظر دریافت کارت ملی باشند، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

رفع چنین عقب‌ماندگی‌هایی باید در کوتاه‌مدت به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد. مصوبات مربوط به این موضوع در کارگروهی در وزارت کشور مشخص شده و تأکید من این است که با هماهنگی و همکاری سایر بخش‌های وزارت کشور، این عقب‌ماندگی‌ها در اولین فرصت ممکن جبران شود.

وی با اشاره به انتصاب محمد جمالو به‌عنوان رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: آقای جمالو به‌واسطه رشته تحصیلی در حوزه فناوری اطلاعات و تجربیات اجرایی گذشته، با موضوع هوشمندسازی فرآیندها، خدمات غیرحضوری و دولت الکترونیک کاملاً آشناست و انتظار می‌رود همه این تجربیات به‌کار گرفته شود. بزرگ‌ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است و سازمان ثبت احوال از نیروی انسانی باتجربه، متخصص و کارآمد برخوردار است که باید به بهترین شکل از این ظرفیت استفاده شود.

مومنی در پایان با قدردانی از خدمات هاشم کارگر، رئیس پیشین سازمان ثبت احوال، گفت: از زحمات و خدمات آقای کارگر تشکر می‌کنم و برای آقای جمالو نیز آرزوی موفقیت و سربلندی دارم و امیدوارم با همکاری همه همکاران، سازمان ثبت احوال مسیر پیشرفت خود را با قدرت ادامه دهد.

معاون وزیر و رئیس جدید سازمان ثبت احوال کشور نیز در این آیین گفت: ارتقای جایگاه ثبت احوال در معماری حکمرانی هوشمند ایران و مدیریت امن، چابک و هوشمند هویت و داده‌های جمعیتی ایرانیان بدون معطلی و با زمان‌بندی مشخص دنبال می‌شود. سازمان ثبت احوال همواره نقش محوری در ثبت هویت ایرانیان داشته و با ارائه خدمات ارزنده، زیرساخت‌های مهمی برای استقرار دولت الکترونیک در کشور فراهم کرده است.

جمالو با اشاره به شتاب فزآینده فناوری‌های نوین تصریح کرد: ارائه خدمات سریع‌تر، دقیق‌تر، باکیفیت‌تر و غیرحضوری به شهروندان، امروز نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت قانونی و مطالبه عمومی است.

در ادامه این مراسم، هاشم کارگر رئیس پیشین سازمان ثبت احوال کشور، با قدردانی از وزیر کشور برای فرصت خدمت ۱۶ ماهه در دولت چهاردهم، با اشاره به رویکرد کلان سازمان ثبت احوال در دوره مسئولیت خود، گفت: از ابتدای حضور، تحقق سازمان هوشمند ثبت احوال را به عنوان یک چشم‌انداز و هدف کلان در نظر گرفتیم؛ چراکه این سازمان توانمندی‌های لازم برای حرکت در مسیر هوشمندسازی را دارد.

معاون پیشین وزیر کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی گفت: ایجاد بستر‌های مختلف هوشمندسازی، راه‌اندازی سامانه «سهیم» به عنوان درگاه اصلی خدمات ثبت احوال و ایجاد اولین بانک اطلاعاتی سازمان از جمله اقدامات مهم بود. سامانه احراز هویت هدی از دیگر اقدامات جدی سازمان بود که در این مدت انجام شد.