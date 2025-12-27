پخش زنده
اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای آذربایجان غربی با ثبت جهشی کمنظیر، در ارزیابیهای ملی حوزه نگهداری و حریم راهها به رتبه پنجم کشور صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با اعلام این خبر اظهار کرد: در ششماهه نخست سالجاری شاخصهای عملکردی حوزههای حراست و نگهداری حریم راهها، ضمن رشد کمی و کیفی قابلتوجه، به استانداردهای ملی نزدیک شده و با رویکرد تجمیع دادهها، نظارت میدانی مستمر و اجرای مصوبات کمیسیونهای حریم، شاهد تحول واقعی در فرآیندهای اداری و اجرایی این بخش بودهایم.
وی پایبندی به انضباط اداری، شفافیت در تصمیمگیریها، مستندسازی کامل اقدامات، و رعایت دقیق ضوابط فنی حریم راهها را از مهمترین عوامل این موفقیت عنوان کرد و گفت: این دستاورد حاصل تلاش جمعی و تعهد سازمانی همکاران حوزههای شهرستانی، مدیران و کارشناسان فنی استان، واحدهای حقوقی و ستادی است که با همدلی و دقت نظر، پاسخ شایستهای به مأموریتهای محوله سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور دادهاند.
شکری در خصوص عملکرد اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده در حوزه نگهداری حریم راهها طی سالجاری نیز افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۱۱ مورد پاسخگویی به استعلامات در زمینه ساختوسازهای غیرمجاز، ایجاد راههای دسترسی غیرمجاز و استقرار دستفروشان غیرمجاز شامل دکه، وانت و عرضه سیب صنعتی انجام شده است.
این مقام مسئول یادآور شد: این مسیر تا رسیدن به مرزهای برتر ملی ادامه خواهد یافت و هدف نهایی ما دستیابی به الگوی مدیریتی کارآمد در حوزهی نگهداری راهها و حریم جادهای کشور است.