محسن رهبری هنرمند خوشنویس و از هنرمندان حاضر در سیزدهمین دوره چترنویسی «باز باران»، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: باز بازان یک گفتگوی زنده با شهر است؛ از همان نخستین دوره آقای عظیم فلاح به عنوان دبیر جشنواره، در کنار توجه به جلوه‌های بصری و مسائل زیبایی شناسی نقاشیخط روی چترها، به موضوع رسالت و پیام هنری این آثار توجه داشت.

وی افزود: در هر دوره هنرمندان با آگاهی از رسالت واقعی چتر‌های مزین به نقاشیخط، استقبال بیشتری از این رویداد نشان دادند، زیرا دانستند که رنگ و طرح‌ها از این بابت روی چتر‌ها نقش می‌بندند که بگویند دنیای پیرامون ما با هنر زیبا می‌شود؛ در فصل‌های بارانی سال عموم مردم با یک چتر در خیابان تردد می‌کنند حال اگر چتر‌های مردم شهر به هنر نقاشیخط آمیخته باشد، شهری زیبا خواهیم داشت که چشم‌ها را از آلودگی میرهاند و به تماشای آرامش دعوت می‌کند.

این هنرمند که بار‌ها در جشنواره‌های ملی، تندیس و مقام نخست رشته نقاشیخط را به نام خود ثبت کرده، اظهار داشت: تفاوت هنرمند با دیگر افراد جامعه در نوع نگاه او به جهان پیرامونش نمایان می‌شود؛ او دنیای اطراف خود را آغشته به رنگ می‌بیند تا در واقعیت هم این دنیا را به رنگ آغشته کند؛ فرق نمیکند که بوم باشد یا بشقاب؛ این تفکر هنرمند است که به صفحه کارش جان می‌بخشد.

وی با اشاره به نقش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مدیریت هنری شهر افزود: در سیزدهمین دوره چترنویسی باز باران فرصتی مهیا شد تا مردم عادی هم در کنار هنرمندان قلم به دست بگیرند و روی چتر نقش آفرینی کنند که این اتفاق بخشی از رسالت سازمان فرهنگی هنری برای ارتباط شهر با هنر است.

رهبری گفت: مدیریت محصولات سازمان فرهنگی هنری با زحمات جناب آقای امیرحسین راه‌نمایی به عنوان مدیر این بخش، باعث شد که چترنویس‌ها در بند هنر باغ‌موزه قصر، جایی که دیوار‌ها سال‌ها حافظ خاطره‌های خاموش و نفس‌های حبس‌شده بودند، قصه‌ای متفاوت آغاز کنند.

وی با بیان اینکه هنر برای مردم است تاکید کرد: مردم باید در هر بخش از زندگی خود ردپای هنر را تماشا کنند. به همین منظور در هفته ملی خوشنویسی به دل مردم رفتیم و در ایستگاه مترو کیانشهر، با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو تهران، نمایشگاه «نقطه نقاشیخط» را برگزار کردیم تا مردم بدانند که نقاشیخط یک هنر گران و لاکچری نیست؛ در کنار توجه مجموعه داران به این هنر، مردم هم می‌توانند با خرید اشیای امیخته به نقاشیخط از زیبایی‌های این هنر با قیمت کمتر بهره‌مند شوند.



گفتنی است محسن رهبری که با خلق مجموعه «عشق»، در میان اهالی هنر نام آشناست، در جشنواره‌های ملی هنر‌های تجسمی مانند جشنواره تجسمی جوانان، جشنواره ملی رضوی، جشنواره شکوفا و جشنواره شمسه خوش درخشیده است.