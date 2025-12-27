پخش زنده
برنامههای «آفتاب شرقی»، با محوریت تبیین برکات معنوی ماه رجب، «مثبت آموزش»، با تمرکز بر ظرفیتهای هنرستانی و خدمات نوین آموزشی، «چهلتیکه»، با حضور هنرمندان و چهرههای نامی عرصه فرهنگ و «از مامان بگو»، با محوریت روایت فرزندان از نقش مادران در شکلگیری مسیر زندگی آنان، از قاب تلویزیون پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «آفتاب شرقی»، شبکه یک این هفته از ۶ تا ۱۲ دی، با حضور حجتالاسلام حمیدرضا جعفری، به بررسی فضیلتها و جایگاه معنوی ماه رجب میپردازد.
این برنامه با اجرای محمدحسین صیرفی، با محوریت تبیین فضیلتها و برکات معنوی ماه رجب پخش می شود.
در این برنامه، فضایل معنوی ماه رجب، فرصتهای خودسازی و آموزههای اخلاقی مرتبط با این ماه پرفضیلت با بیانی ساده و کاربردی برای مخاطبان تشریح میشود. این ویژهبرنامه در فضایی معنوی از مسجد الزهرا (سلاماللهعلیها) تهران ضبط شده است.
برنامه «مثبت آموزش»، با تمرکز بر ظرفیتهای هنرستانی و خدمات نوین آموزشی، از شبکه آموزش پخش می شود.
در این برنامه اشکان تفنگسازان و کبری اصلفلاح میزبان مدیر و هنرجوهای هنرستان بحرالعلوم چهاردانگه شهرستانهای استان تهران خواهند بود و در گفتوگو با میلاد فراهانی مدیر طرح پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش و میلاد حبیبی پژوهشگر حوزه فناوری به معرفی فعالیتهای آموزشی، خدمات الکترونیک آموزش و پرورش و پرتاب سه ماهواره ایرانی پرداخته میشود.
این برنامه امروز ساعت ۱۸، پخش میشود.
فصل جدید برنامه تلویزیونی «چهلتیکه»، با مجریگری داریوش کاردان از شبکه نسیم پخش میشود.
برنامه تلویزیونی «چهلتیکه» بعد از وقفهای چند ساله بار دیگر میزبان هنرمندان و چهرههای نامی عرصه فرهنگ و هنر شده است.
در فصل جدید این برنامه، داریوش کاردان میزبانی از مهمانان این برنامه را بر عهده دارد. پیش از این در پنج فصل قبلی این برنامه در سالهای گذشته الهه پرسون و محمدرضا علیمردانی مجری این برنامه تلویزیونی بودهاند.
برنامه تلویزیونی «چهلتیکه»، به کارگردانی و تهیهکنندگی الهام حاتمی از سال ۹۷ تاکنون در ۶ فصل تولید شده است.
این برنامه به مرور خاطرات و فعالیتهای فرهنگی و هنری مهمانان خود میپردازد و با تکیه بر آرشیو تصویر و فیلم، خاطرات نوستالژیک گذشته را برای مخاطبان زنده میکند.
برنامه تلویزیونی «چهلتیکه»، از سه شنبه ۹ ماه، ساعت ۲۱، پخش می شود.
برنامه تلویزیونی «از مامان بگو»، با حضور اسماعیل آذر استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی، نویسنده، پژوهشگر و مجری شناختهشده تلویزیون، از شبکه دو پخش می شود.
«از مامان بگو»، با محوریت روایت فرزندان از نقش مادران در شکلگیری مسیر زندگی آنان، در این قسمت میزبان اسماعیل آذر است، چهرهای که سالها در عرصه آموزش، پژوهش و ترویج شعر و ادب فارسی نقشآفرین بوده است.
اسماعیل آذر در این برنامه، از تجربهها و خاطرات شنیدنی خود درباره نقش مادر در پرورش ذوق ادبی، علاقهمندی به زبان فارسی و شکلگیری مسیر علمیاش سخن میگوید و به تأثیر تربیت خانوادگی در ماندگاری ارتباط او با کتاب، شعر و فرهنگ ایرانی میپردازد.
«از مامان بگو»، به تهیهکنندگی سید یزدان ملکآبادی، امشب ساعت ۲۲، پخش و روز بعد ساعت ۱۴، بازپخش می شود.