به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدرضا آلبوشوکه بیان کرد: پنجمین دوره مسابقات سوارکاری استقامت خوزستان روز پنجم دی ماه به میزبانی شهرستان باوی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در باشگاه سوارکاری شمس الشموس برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات در رده سنی آزاد ویژه آقایان و بانوان در مسافت‌های ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ کیلومتر با حضور بیش از ۵۵ شرکت‌کننده برگزار و در پایان از نفرات برتر تقدیر شد.

آلبوشوکه گفت: در مسافت ۱۰۰ کیلومتر این رقابت ها، امیرحسین دانیالی با اسب طوفان دانیال از خط پایان عبور کرد، همچنین در مسافت ۸۰ کیلومتر، محسن معلا با اسب سرونا معلا، حبیب منصوری با اسب ناز آرمیتا، مسعود دانیالی با اسب کلان مراد، امیرحسین شاهرخی با اسب طناز میثم، حشمت حسن زاده با اسب برقازه سردار، باربد راد با اسب کی ونو، روناک نصر اله نژاد با اسب یاس بیرگان، سجاد زمانی راد با اسب ثمینا جاموسی، امیرحسین عوض نژاد با اسب سانیا سرمست، احسان پورعباس با اسب آیلار هدایتی، آیلار ربیهاوی با اسب پرگل فیصل، محمدمهدی کاوندی با اسب مونیکا الخیر، سودابه تاج نیا با اسب تیارام، مسعود نوروزی با اسب طوفان و کامیار بزرگی قلاوند با اسب آگریناز از خط پایان عبور کردند.

رئیس هیات سوارکاری شهرستان باوی اظهار داشت: در مسافت ۶۰ کیلومتر رویا کاشانی زاده با اسب پاتک سردار، نیوشا بهزادی با اسب آیین بهزادی، میلاد ناصری با اسب جورج، نورا موسوی با اسب سودا، عسل قاسمی لاغرکی با اسب پاشابیرگان، فاطیما رخشا با اسب بوگاتی، ستاره رئیسی با اسب آترین گازر و ملیکا مرویلی با اسب بارانا به خط پایان رسیدند.

وی اضافه کرد: در مسافت ۴۰ کیلومتر آرین ضامن با اسب تایما بهروزی، امیرحسین رسولی با اسب پریناز بانو، مهدی فضلی عرب با اسب ورشاد ملک، هلن حسین پور با اسب ایل ماه امیران، محمد حمیدی اصل با اسب نارگل سلیم، متین توحیدیان با اسب ترنم نادی، حسین اسدذاکر با اسب کوهیار حسام و امیررضا نورالله با اسب دلوین از خط پایان عبور کردند.

رییس هیات سوارکاری باوی گفت: همچنین در مسافت ۴۰ کیلومتر ملیکا مرویلی با اسب بارانا، رویا عبداللهی با اسب نازگل سردار، میلاد ناصری با اسب جورج، سعید علی نژاد با اسب سمرقند، حجت الله عباسی لرکی با اسب سالار، آرام طاهری منش با اسب مهربان طاهر، ابراهیم طاهری منش با اسب سحر کیان، حوریا خبری با اسب طوفان آراد، ابوالفضل ژاله دوست با اسب تیارام، رضا لویمی با اسب آترین گازر، محمد رضا لویمی با اسب لویی طویهی، منصور عباسی با اسب خرسان پرویزی و حسام فرهادی با اسب برقازه سردار به خط پایان رسیدند.

آلبوشوکه گفت: در مسافت ۲۰ کیلومتر شایان دیناروند با اسب جلوه شایان، ماجده کریمی پور با اسب چلچله صلاح، فاطمه موذن با اسب مهسا، سجاد مرمضی با اسب چیلان لیا حسینی، محمدامین سعیدی مهر با اسب جستان سردار، آوینا هاشم زاده با اسب یاس، پرهام شیرک با اسب تیام A.M و نورا حسینی با اسب برنزه به خط پایان رسیدند.

وی برگزاری رویداد‌های متعدد سوارکاری در شهرستان باوی را نشان‌دهنده علاقه و پتانسیل بالای منطقه در این رشته ورزشی دانست و افزود: هدف از برگزاری این رقابت‌ها، جذب علاقه‌مندان و توسعه ورزش سوارکاری استقامت در منطقه است.

رییس هیات سوارکاری باوی با اشاره به وجود بیش از یک هزار و ۵۰۰ راس اسب در این شهرستان، بر لزوم همکاری نهاد‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها تاکید کرد و گفت: برای برگزاری مطلوب‌تر مسابقات و رویدادها، احداث پیست سوارکاری در شهرستان ضروری است.

آلبوشوکه در پایان خاطرنشان کرد: ما تمرکز خود را بر ایجاد امکانات ورزشی و حمایت از ورزشکاران در منطقه قرار داده‌ایم.