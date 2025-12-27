وزیر نفت گفت: ارقام مربوط به درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به‌گونه‌ای تنظیم شده که قابلیت تحقق داشته و می‌تواند در کنار سازوکار‌های مشخص، به بهبود معیشت مردم کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محسن پاک‌نژاد با اشاره به میزان درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تاثیر واقعی‌سازی این درآمد‌ها در کاهش تورم گفت: هم دستگاه‌های اجرایی و هم همکاران ما در مجلس شورای اسلامی تمام همّ و غم خود را بر این گذاشته‌اند که معیشت مردم در بهترین شرایط ممکن تأمین شود و در این خصوص هیچ تردیدی وجود ندارد. البته این هدف دارای چارچوب‌ها و سازوکار‌های مشخصی است که در نشست‌ها و جلسات کارشناسی به‌دقت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر واقع‌بینانه بودن ارقام بودجه‌ای تصریح کرد: درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه به نحوی تعریف شده که ان شاءالله قابل تحقق خواهد بود. پس از نهایی‌شدن مباحث و تصمیمات، جزئیات مربوط به درآمد‌های نفتی و آثار آن بر بودجه و معیشت مردم به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.