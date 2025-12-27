رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جریان سفر به کشور مالزی با جمعی از فعالان فرهنگی، علمی و مؤسسات و انجمن‌های حامی فلسطین در مالزی دیدار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، حجت‌ الاسلام محمد مهدی ایمانی‌پور در نشستی با فعالان حامی فلسطین مالزیایی با اشاره به نقش تاریخی امام خمینی (ره) در تحولات معاصر جهان اسلام گفت: امام راحل سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئله فلسطین را به عنوان دغدغه اصلی امت اسلامی مطرح کرد.

در این نشست، اندیشمندان و فعالان اسلامی مالزی نیز با هشدار نسبت به تهدید‌های فزاینده علیه امت اسلامی، خواستار تقویت اتحاد میان کشور‌های مسلمان و گسترش همکاری‌های عملیاتی میان ایران و مالزی شدند.

در بخش دیگری از این سفر، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از مرکز چاپ و نشر قرآن کریم در کوالالامپور بازدید کرد؛ مرکزی که قرآن کریم را به ۳۰ زبان ترجمه کرده و قرار است سی زبان دیگر هم به آن اضافه شود.

همچنین نسخه‌ای دست‌نویس از برخی آیات قرآن کریم که از سوی دکتر اکرمی، از خوشنویسان برجسته ایرانی نگاشته شده، در قالب یک مجموعه به مدیر این موسسه اهدا شد.

در روز پایانی این سفر، حجت‌الاسلام ایمانی‌پور، از موزه هنر‌های اسلامی کوالالامپور بازدید و یک اثر نفیس خوشنویسی از گزیده مثنوی معنوی، اثر دکتر اکرمی، را به عنوان هدیه فرهنگی به این موزه اهدا کرد.

این سفر با محوریت وحدت امت اسلامی و حمایت از آرمان فلسطین، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های فرهنگی و نهادی میان ایران و مالزی شد.