به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همایش «عدالت و صیانت از حیات جنین» برای نخستین‌بار در استان یزد به همت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان و با همکاری نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی یزد، گروه ناجی جوانه‌ها و سازمان تبلیغات اسلامی یزد برگزار شد.

در این همایش ۶۰ نفر از قضات دادگستری، کارشناسان پزشکی قانونی، نظام پزشکی، مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه و مسئولان نیروی انتظامی در محل دادگستری کل استان یزد حضور داشتند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان یزد، هدف اصلی این برنامه را پیشبرد اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان کرد و گفت: این همایش با تمرکز بر بررسی ابعاد قضایی و پزشکی سقط جنین و با تأکید بر ماده ۵۶ این قانون برگزار شده است.