۲ هزار و ۴۰۰ متر زمین خواری به ارزش بیش از ۱۳۱ میلیارد ریال در شهرستان لنجان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در پی کسب خبری مبنی بر دخل و تصرف غیر مجاز در بخشی از اراضی ملی شهرستان لنجان، موضوع برای بررسی در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سردار حمید علینقیان پور افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد فردی به صورت غیر مجاز اقدام به دخل و تصرف در ۲ هزار و ۴۲۱ متر مربع از اراضی ملی این شهرستان کرده که با هماهنگی قضائی درخصوص رفع تصرف زمین‌ها و اعاده به وضع سابق اقدام شد.

وی بنابه اعلام کارشناسان ارزش زمین خواری کشف شده را ۱۳۱ میلیارد و ۱۰۵ میلیون ریال برآورد کرد و گفت: در این زمینه پرونده تشکیل و متهم برای انجام اقدامات قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.