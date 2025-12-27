پخش زنده
مدیر اجرایی طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس گفت: بستههای سرمایهگذاری طرح احیا با اولویتبندی بهتر، ۳۳ درصد از ابتدای سال جذب سرمایهگذار داشته و معادن را سریعتر احیا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) عباس جرجانی با اعلام این خبر، واگذاری بستههای سرمایهگذاری را موثرترین ابزار برای فعالسازی معادن کوچکمقیاس دانست و گفت: بررسی روند واگذاریها نشان میدهد بستههای سرمایهگذاری، اولویتبندی بهتری دارند و اثربخشی بیشتری نسبت به روشهای انفرادی ایجاد میکنند.
وی افزود: در روشهای انفرادی، نرخ موفقیت جذب سرمایهگذار تنها ۸ تا ۹ درصد بوده، اما بستههای سرمایهگذاری با جذابیت بالاتر، نتایج بهتری در احیای معادن و جذب سرمایه به همراه داشته است.
جرجانی خاطرنشان کرد: واگذاری معادن مشمول مزایده در استانها از طریق این بستهها، بهطور قطع کارایی بیشتری در توسعه معادن کوچکمقیاس خواهد داشت.
این آمار از ابتدای امسال تا کنون ثبت شده و نشاندهنده شتابگیری طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچکمقیاس تحت نظارت سازمان توسعه و نوسازی معتدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) است.