مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه گفت: به همّت خانواده نیک اندیش مرحومه الحاجیه معصومه تمهیدی چهار زندانی جرائم غیر عمد از زندان آزاد شدند.

آزادی چهار زندانی جرائم غیر عمد به همّت خانواده خیّر در مراغه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، دوست احدی گفت: این خانواده برای آزادی این زندانیان هزینه شب هفت فوت مادرشان را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کردند.

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه گفت: بخشی از کمک‌های خیران از هزینه‌های مراسم شب هفت، چهلم و سالگرد و احسان خیران تامین شده است.

از ابتدای امسال تاکنون با کمک ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی خیّران مراغه‌ای ۴۸ زندانی جرائم غیر عمد از زندان آزاد شده‌اند.