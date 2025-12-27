پخش زنده
مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه گفت: به همّت خانواده نیک اندیش مرحومه الحاجیه معصومه تمهیدی چهار زندانی جرائم غیر عمد از زندان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، دوست احدی گفت: این خانواده برای آزادی این زندانیان هزینه شب هفت فوت مادرشان را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کردند.
مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه گفت: بخشی از کمکهای خیران از هزینههای مراسم شب هفت، چهلم و سالگرد و احسان خیران تامین شده است.
از ابتدای امسال تاکنون با کمک ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی خیّران مراغهای ۴۸ زندانی جرائم غیر عمد از زندان آزاد شدهاند.