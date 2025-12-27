پخش زنده
سرپرست فرودگاه امام گفت: تا عید نوروز پایانه هوایی سلام و فضای سبز این فرودگاه تغییر مییابد.
رامین کاشف آذر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما گفت: فرودگاه امام در بیست کیلومتری شهر تهران از هزار و ۵۰۰ هکتار منطقه آزاد و دو هزار و ۵۰۰ هکتار منطقه ویژه اقتصادی برخوردار است که میتواند از منافع و منابع آن برای مردم تهران استفاده کرد.
وی بابیان اینکه که از فرصتهای مغفول مانده میتوان استفاده کرد افزود: یکی از این فرصتها ایجاد نمایشگاه بین المللی است چرا که ملاحظاتی که در سرزمین اصلی در ورود تجهیزات و افراد است در منطقه آزادنیست وامکانات رفاهی نیز وجود دارد.
سرپرست فرودگاه امام افزود: در حال آماده سازی مگا ترمینال بار هوایی با حدود ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری هستیم همچنین فرصت ساخت بیمارستان، پارک علم و فناوری و تعمیرگاههای مجاز قطعات کوچک هواپیما متمرکز در یک پهنه که دارای مزایایی ازجمله نظارت سازمان هواپیمایی و معافیت مالیاتی کمک کننده به شرکتهای هواپیمایی است نیز در دست اقدام داریم.
کاشف آذر تصریح کرد: از دیگر برنامههای عمرانی باز آفرینی ترمینال یک فرودگاه است که حدودا با سرمایه گذاری ۷ همتی تا سال آینده به بهره برداری میرسد همچنین ایجاد یک پهنه لجستیکی پیشرفته که به استقرار شرکتهای نسل و سوم و چهارم میانجامد از دیگر برنامههای پیش رو این فرودگاه است.
سرپرست فرودگاه امام افزود: تغییر در نمادهای زیبا شناسی، مبلمان، ایجاد فضای سبز وهمچنین تغییر در چیدمان اماکن تجاری پایانه هوایی سلام نیز تا عید نوروز صورت میگیرد و فضای سبز فرودگاه نیز تغییراتی خواهد داشت.