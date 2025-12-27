پخش زنده
امروز: -
برگزاری جلسات قرآنی در محلههای چهاربرج با حضورپرشور نوجوانان،جوانان و کهنسالان قدمتی یک صد ساله دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیینی سنتی با قدمت کهن که برکت خانهها شده است.
همزمان با طولانی شدن شبها همه ساله با حضور قشرهای مختلف مردم شهرستان چهاربرج همنشینی و جلسات قرآنی در منازل برگزار میشود.
این جلسات قرآنی هر شب با دعوت عاشقان محفل انس با قرآن، در منزل شخصی وبا پذیرایی ساده برگزار میشود وعلاوه بر اعضای هیئت قرآنی همسایگان نیز دعوت واز فیوض آن بهرهمند میشوند.
در این جلسات قرآنی علاوه بر روخوانی قرآن تفسیر و احکام شرعی هم بیان میشود.
هر شب در این محافل کارشناس مذهبی پس از روخوانی قرآن آیات قرائت شده را تفسیر میکند.
این کلاسهای قرآنی از اول آذر ماه تا پایان سال ادامه مییابد.
گزارش دارد...