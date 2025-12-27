تشکری هاشمی:
شورا هزینه نظارت را میپردازد و نمایندگی مردم را فدای هیچکس نمیکند
رئیس کمیسیون عمران تأکید کرد که چهار سال و نیم تجربه نشان داده انجام نظارت بدون چالش نیست، اما اعضای شورا همواره بر پایبندی به تعهد خود نسبت به شهروندان ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران، در توضیح موضع شورای شهر نسبت به شهرداری، بر حفظ استقلال و تقویت نقش نظارتی شورا تأکید کرد و با اشاره به سوگندی که اعضای شورا خوردهاند، خاطرنشان کرد: هیچ فرد یا نهادی حق ندارد نحوه نظارت شورا را تعیین کند و شورای شهر بدون هیچگونه عقبنشینی، مسئولیت خود را پیگیری میکند.
تشکری هاشمی با مرور تجربه چهار سال و نیم گذشته، گفت: انجام رسالت نظارتی همواره با موانع و هزینههایی همراه بوده است، اما انتخاب شورای شهر همواره بر پایه نمایندگی واقعی مردم بوده و ترجیح دادهاند به جای تائید صرف عملکرد شهرداری، بر سر عهد خود با شهروندان باقی بمانند ما برای انجام رسالت خودمان با موانعی مواجه هستیم و باید هزینههایی را بدهیم. اما بین انتخاب اینکه هزینه بدهیم و زبان و نماینده مردم باشیم یا اینکه در ابوابجمعی شهردار قرار بگیریم و اینجا فقط بنشینیم و تائیدکننده کارهای انجامشده و نشده او باشیم، قطعا نوع اول را ترجیح میدهیم.
تشکری هاشمی تصریح کرد: حتی اگر تمامی بنگاههای رسانهای تحت حمایت شهرداری، با منابع عمومی، علیه نمایندگان مردم فعالیت کنند، اعضای شورا همچنان بر موضع خود استوار خواهند بود و ما بر عهدی که با مردم بستهایم، پایبند خواهیم بود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، در خصوص افزایش تبلیغات شهری در ماههای پایانی دوره مدیریت فعلی شهرداری، گفت: تبلیغات شهری به خودی خود بخشی از وظایف شهرداری است و هم برای اطلاعرسانی درباره مناسبتها و رویدادهای تاریخی و تقویمی و هم برای معرفی خدمات شهرداری، با این حال، وقتی این ابزار به بستری برای بهرهبرداری حزبی و گروهی تبدیل شود، مشکلاتی ایجاد میکند.
تشکری هاشمی با اشاره به انتشار تصاویر و اعداد و ارقام فاقد وجاهت به عنوان عملکرد شهرداری گفت: ما میبینیم که برای یک مناسبت، عکسهای شهردار در سطح شهر توزیع میشود یا اعداد و ارقامی که فاقد وجاهت و واقعیت هستند، بهعنوان عملکرد شهرداری اعلام میشود که با توجه به وظیفه نظارتیای که داریم، هرجا احساس کنیم این انحرافات از رویه معمول بیشتر شده، حتماً آن را در قالب تذکر اعلام خواهیم کرد.
وی گفت: اخباری که اخیراً منتشر شده است، حساسیتهایی را درباره قراردادهای شهرداری با رسانهها به وجود آورده و باید مشخص شود که این پولها از طریق چه شرکتهایی و با چه شیوههایی در اختیار بنگاههای خبری قرار گرفته که به صورت هدایتشده و نه برای ارائه خدمت به مردم، بلکه برای تخریب منتقدان جریان حاکم بر شهرداری و کسانی که در زمره ابواب جمعی آنها در شورای شهر محسوب نمیشوند، بهکار گرفته میشود.
وی در مورد قراردادهای شهرداری با برخی رسانهها گفت: اطلاعات دقیقی از میزان این قراردادها در دسترس اعضای شورا نیست، این گمانهزنی وجود دارد که این نوع قراردادها با واسطههایی منعقد شده باشد که باید توسط واحدهای مربوطه بررسی شود.
تشکری هاشمی خطاب به برخی رسانهها گفت: امیدوارم خبرگزاریها و رسانههایی که مورد اعتماد و اعتبار جامعه هستند و هویت آنها مورد احترام مردم است، خود را در معرض بازیهای سیاسی جریان حاکم بر شهرداری قرار ندهند، اخبار واقعی را منتقل کنند و از این که به ابزاری برای رساندن جریان حاکم بر شهرداری به مطامع سیاسیشان تبدیل شوند، اجتناب کنند. به هرحال، دوره این شهردار و مدیران آن تمام میشود، اما نام و اعتبار برخی خبرگزاریها و نهادهای خبری آنقدر دارای اهمیت و جایگاه است که نباید در معرض چنین آسیبهایی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به نقش نظارتی شورا گفت: هرجا که اعضای شورای شهر تهران احساس کنند امور مالی ابهام دارد، ورود پیدا میکنند و در قالب تذکر، طرح سؤال و حتی اگر لازم شد در قالب تحقیق و تفحص، این موضوعات را دنبال میکنند.