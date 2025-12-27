پخش زنده
امروز: -
نتایج یک نظرسنجی تازه در صربستان نشان از اختلاف بسیار نزدیک میان موافقان و مخالفان پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، بر اساس این نظر سنجی در حالی که ۳۳ درصد از پرسششوندگان مخالف جدی پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا هستند، حدود ۳۵ درصد نسبت به پیوستن کشورشان به این اتحادیه تمایل دارند.
با این حال این نظرسنجی، که از سوی مرکز سیاستهای معاصر بین ۳ تا ۱۱ دسامبر انجام شده است، نشان میدهد که بیش از یک پنجم شرکتکنندگان (۲۲.۴ درصد) هنوز درباره این موضوع به تصمیم قطعی نرسیدهاند و ۸.۸ درصد گفتهاند که در رفراندوم شرکت نمیکنند.
بر پایه این نتایج، تفاوتهای نسلی بزرگ در دیدگاهها مشاهده میشود؛ در میان افراد زیر ۵۰ سال، تمایل به عضویت در اتحادیه اروپا بیشتر است در حالیکه در افراد بالای ۷۰ سال، میزان حمایت از پیوستن کاهش چشمگیری دارد.
در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، کمترین میزان مخالفت با عضویت دیده میشود و تنها ۱۸.۷ درصد مخالف آن هستند، در حالی که در همین گروه حدود ۴۱.۹ درصد گفتهاند که در صورت رفراندوم به موافقت رأی میدهند.
نتایج این نظرسنجی در راستای روند نزولی حمایت عمومی از اتحادیه اروپا در صربستان قرار دارد؛ موضوعی که پیش از این نیز در گزارشهای دیگر تأیید شده است و نشان میدهد که تصور صربها درباره اتحادیه اروپا به تدریج تضعیف شده است.
کارشناسان بر این باورند که مسائل داخلی، کندی روند مذاکرات، و وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور از جمله عواملی هستند که بر نگرش عمومی نسبت به اتحادیه اروپا تأثیر گذاشتهاند و باعث شدهاند بخش بزرگی از جامعه نسبت به عضویت صربستان در این مجموعه تردید داشته باشند.