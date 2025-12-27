به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی گفت: مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان کشور با حضور ۸۰ ورزشکار از ۱۸ استان‌به میزبانی مشهد برگزار شد .

پویا پارسا افزود: پیشکسوتان این رشته در رده‌های سنی مختلف انفرادی و دوبل، در رده‌های سنی ۴۰ تا ۵۰ سال، ۵۰ تا ۶۰ سال، ۶۰ تا ۶۵ سال، ۶۵ تا ۷۰، ۷۰ تا ۷۵،۷۵ تا ۸۰ و ۸۰ سال به بالا برگزار شد.

در رده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال، محمد بایرامپور (تهران) اول ، مهدی طباطبایی (خراسان رضوی) دوم و مهدی جمشیدی (خراسان شمالی) و مهدی احمدی (خراسان رضوی) مشترکا سوم شدند.

در رده سنی ۵۰ تا ۶۰ سال، محمد بایرامپور (تهران)، علی گلستانی (خراسان رضوی) به ترتیب اول و دوم شدند و علی رحیم‌زاده (خراسان رضوی) و رضا جعفرپور (تهران) سوم شدند.

در رده سنی ۶۰ تا ۶۴ سال، سعید سلیمانی (تهران) اول ، محمد حکیمی (خراسان رضوی) دوم و اکبر فرحبخش و سید حسن مجتهدزاده (خراسان رضوی) شدند.

در رده سنی ۶۵ تا ۷۰ سال نیز، جلیل محمدزاده (خراسان رضوی) اول شد ،سید جعفر خادم (خراسان رضوی) دوم شد و عباس مقارن عسگری و امیر شجاعی (خراسان رضوی) سوم شدند.

در رده سنی ۷۰ سال به بالا، رحیم غازی‌آذری (خراسان رضوی) اول شد ، سید کمال سیدعلی (تهران) دوم شد و محمود نیک‌اختر (خراسان رضوی) و سهراب طاهریان (البرز)نیز مدالهای برنز را به دست آوردند.

در بخش دوبل ۴۰ تا ۶۰ سال، محمد بایرامپور / رضا جعفرپور (تهران)اول شد ، علی گلستانی / مهدی احمدی (خراسان رضوی) دوم شد و مدال برنز به عباس فروغی / طالب رضایی و جواد قاسمی‌نیا / مهدی طباطبایی (خراسان رضوی) رسید.

در بخش دوبل ۶۰ سال به بالا، رحیم غازی‌آذری / جلیل محمدزاده (خراسان رضوی) مدال طلا ،جلیل بشرویه / فرهاد معجزاتی (خراسان رضوی)مدال نقره ، و علی طالب‌خواه / علی جامی (خراسان رضوی) و سعید سلیمانی / محید ساجدی (تهران) نیز مدال برنز کسب کردند.