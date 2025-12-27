دیابت، بیماری ناشی از چاقی و اضافه وزن

پزشک متخصص: ۸۵ درصد افراد به علت اضافه وزن و چاقی دچار بیماری دیابت می‌شوند. هر ۵ کیلوگرم کاهش وزن منجر به کاهش ۲۰ واحد قند خون ناشتا می‌شود.