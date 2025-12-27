کاهش کانونهای تب برفکی با ایمنسازی دامها
نشست ستاد ملی پیشگیری از بیماریهای دامی، برگزار و گزارشی از کاهش یا صفر شدن کانونهای بیماری تب برفکی با تزریق ۸ میلیون دُز واکسن و ایمنسازی دامهای سبک و سنگین در سراسر کشور، ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در نشست ستاد ملی پیشگیری از بیماریهای دامی که وزیران جهاد کشاورزی و دادگستری و همچنین، مسئولان دستگاههای مربوطه حضور داشتند، با قدردانی از اقدامات انجامشده در جهت تزریق واکسن و ایمنسازی دامهای سبک و سنگین در دو ماه گذشته و همچنین، تولید واکسن تب برفکی در مؤسسه رازی و انستیتو پاستور تا مرحله کاهش و از بین بردن کانونهای این بیماری دامی، تصریح کرد: باید وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با فعالسازی، همکاری و حمایت از دو مؤسسه ارزشمند انستیتو پاستور و رازی، به گونهای عمل کنند که برای مقابله با بیماریهای احتمالی دامی در آینده، آمادگی کامل داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر حضور و حمایت از بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان فعال در عرصه تولید واکسن، گفت: مؤسسات رازی و انستیتو پاستور در منطقه و جهان، مطمئن، خوشنام و شناختهشده هستند که باید زمینههای حضور جدی این دو مؤسسه و شرکتهای دانشبنیان در منطقه و جهان فراهم شود.
در این نشست، گزارشی از کاهش و مهار بیماری تب برفکی دامی در استان تهران با تزریق واکسن و ایمنسازی بیش از ۷۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین و کاهش کانونهای این بیماری از ۱۱۶ کانون در مهر به ۲ کانون در آذر و همچنین صفر و تک عددی شدن کانونهای این بیماری در استانهای کشور با تزریق ۸ میلیون دُز واکسن و ایمنسازی این دامها، ارائه شد.
همچنین اعلام شد که تزریق واکسن جمعیت دامی حساس کشور با واکسن هگزاوالان، در حال انجام است.
تزریق واکسن، متعاقب بروز کانون بیماریهای دامی، تولید واکسنهای داخلی چندگانه حاوی سویههای بومی و سویههای جدید ویروس، انجام اقدامات درمانی با استفاده از داروهای مناسب و سرم هایپرایمیون و جایگزین کردن حمل و نقل لاشه و فراوردههای خام دامی به جای حمل و نقل دام زنده از دیگر کارهای انجامشده برای مقابله و مهار بیماری دامی در ۶۰ روز گذشته بوده است.
در ادامه نشست نیز آسانتر شدن قراردادی معاملات دولتی برای تأمین نهادههای بیولوژیک (مربوط به زیستشناسی) برای مهار و مبارزه با بیماریهای دامی در وضع بروز همهگیری، تکمیل، توسعه، تجهیز و راهاندازی مرکز مطالعات بیماریهای دامی گلمکان، بازسازی، نوسازی و تجهیز ناوگان خودرویی سازمان دامپزشکی و استفاده از هوش مصنوعی و امواج الکترومغناطیسی در جهت پیشگیری و مبارزه با بیماری، بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شد.