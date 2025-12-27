پخش زنده
همزمان با پانزدهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) در هرمزگان، انجمن خوشنویسان استان صحیفه سجادیه را کتابت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش نخست کتابت صحیفه سجادیه در ۵ بهمن امسال رونمایی میشود.
دبیر پانزدهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) هم گفت: کتابت صحیفه سجادیه برای نخستین بار در این دوره اجرا میشود.
علامه زاده افزود: در این کنگره مهمانانِ محوری از هر ۵ قاره جهان حضور دارند.
