مسابقات فوتبال دستی آزاد کشور که به میزبانی تهران برگزار شد با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها به مدت دو روز و در دو بخش دونفره و انفرادی و با شرکت ۹۶ ورزشکار از سراسر کشور برگزار شد.

در بخش انفرادی محمد مهرشاد مرادی، امیر سرافرازی و سید وحید چایچی هر سه از تهران به ترتیب به عناوین اول تا سوم دست یافتند.

در بخش دونفره تیم مهرشاد مرادی و سبحان رجبی از قهرمان شد، تیم امید رحمانی و امید عبدی در جایگاه دوم ایستاد و تیم حسین رعیت زاده و سید وحید چایچی در ردیف سوم قرار گرفت.

ضمن اینکه مجتبی شاه حسینی از مرکزی به عنوان پدیده مسابقات معرفی شد و کاپ اخلاق هم به آریا رحیمی از کرمان تعلق گرفت.

مراسم اختتامیه و توزیع جوایز این رقابت‌ها با حضور دکتر عباس ناطق نوری رییس فدراسیون انجمن‌های ورزشی، مهدی میرزاییان مدیر روابط عمومی فدراسیون، هاشملو معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، خانم اسفندیاری سرپرست هیات انجمن‌های ورزشی استان تهران و علیرضا طیرانی سرپرست انجمن فوتبال دستی کشور برگزار شد.