به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی اقبال گفت: با توجه به ضریب امنیت بالا و جانمایی دقیق حد و مرز املاک در اسناد مالکیت تک‌برگ (حدنگار)، تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ به موجب قانون جامع حدنگار الزامی شده و به موجب تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای قضایی استان یزد، ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد دفترچه‌ای ممنوع است.

وی افزود: بر اساس قانون جدید الزام که در سوم تیر سال ۱۴۰۳ ابلاغ و اجرا شده، اسناد تک فعلی به صورت سبزرنگ است و از این تاریخ نه تنها اسناد عادی اعتبار ندارند بلکه اسناد دفترچه‌ای هم باید الزاما به تک برگ تبدیل و سپس، خدمات دریافت نمایند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به تحقق ۹۲ درصدی برنامه تکلیفی سازمان از ابتدای سال تاکنون گفت: با تمام تلاش‌های صورت گرفته همچنان ۹۸ هزار سند دفترچه‌ای در این استان وجود دارد که یکی زیرساخت اصلی اجرای قانون الزام، تعویض این اسناد دفترچه‌ای است و باید مورد توجه جدی مردم باشد.