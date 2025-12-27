پخش زنده
امروز: -
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر نقش پژوهشهای هدفمند در حوزه معارف اسلامی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: پژوهشهای هدفمند در حوزه معارف اسلامی علاوه بر ارتقای علمی استادان و مدرسان دروس معارف، میتوانند با شناسایی و حل مسائل دانشی، بینشی و نگرشی دانشجویان، در تصمیمسازیهای علمی و فرهنگی دانشگاهها نقشآفرین باشند.
وی در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر معارف اسلامی کشور و رونمایی از طرح افکارسنجی «نشان دانشگاه» که امروز به همت پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در تالار استاد ایرج افشار کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: از نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور سپاسگزارم که دو ایده ارزشمندِ تکریم پژوهشگران برتر معارف اسلامی و رونمایی از نشان دانشگاه را در یک مسیر همافزا دنبال میکند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه تجلیل از پژوهشگران انگیزه تولید آثار علمی روزآمد و اثربخش را افزایش میدهد، گفت: چنین اقداماتی موجب ارتقای مرتبه علمی استادان معارف از استادیاری به دانشیاری و استاد تمام میشود و حضور استادان توانمند و دارای رزومه پژوهشی قوی، اعتماد و انگیزه دانشجویان را نیز تقویت میکند.
خسروپناه افزود: تکریم پژوهشگران، آنان را به سمت حل مسائل واقعی حوزه معارف اسلامی هدایت میکند؛ مسائلی که فراتر از موضوعات سنتی، پاسخگوی پرسشهای روز دانشجویان باشد.
به گفته وی، بسیاری از چالشهای فرهنگی و اعتقادی دانشجویان ناشی از کمبود دانش، ضعف در بینش یا نقصان در نگرش است که پژوهشهای علمی میتوانند در اصلاح آنها نقشآفرین باشند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین طرح «نشان دانشگاه» را گامی مهم در نظاممند کردن پژوهشهای علمی دانست و گفت: این طرح با تعیین شش محور موضوعی و پوشش دانشگاههای وزارت علوم، بهداشت، آزاد اسلامی، فرهنگیان و پیام نور، بستر مناسبی برای پایش و تحلیل دادههای فکری و فرهنگی دانشجویان فراهم میکند.
خسروپناه گفت: نتایج این طرح باید در شوراهای تصمیمسازی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاهها بررسی شود تا به سیاستگذاری علمی و فرهنگی بینجامد.
وی تاکید کرد: نشان دانشگاه در صورت اجرای دقیق، میتواند حلقهای از زنجیره علم تا حکمرانی فرهنگی را تکمیل و به ارتقای نظام پژوهشی کشور کمک کند.