به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین رویداد هوش مصنوعی شمال کشور در دانشگاه شمال آمل برگزار و طی آن بیش از ۴۰ طرح استارتاپی از سوی محققان و فعالان حوزه هوش مصنوعی ارائه شد.

در این همایش بیش از ۲۵۰ نفر از فعالان حوزه اقتصاد، صنعت، کسب‌وکارهای خانگی و فروشگاهی، مدیران حوزه فناوری اطلاعات و متخصصان هوش مصنوعی حضور داشتند.

دکتر حسین رنجبر رئیس دانشگاه شمال و مجری برگزاری این همایش، محورهای اصلی این رویداد را شامل سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، کاربرد هوش مصنوعی در صنعت، مدیریت شهری و فناوری‌های مالی و فین‌تک عنوان کرد.

وی افزود: با توجه به نقش روزافزون هوش مصنوعی در چرخه زندگی، دانشگاه شمال با هدف ایفای مسئولیت اجتماعی خود، این رویداد را میزبانی کرد تا ابعاد مختلف کاربرد هوش مصنوعی در حوزه اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

امیر متقی دبیر اجرایی رویداد گفت: حدود ۴۰ شرکت و ایده‌پرداز در حوزه هوش مصنوعی طرح‌های استارتاپی خود را ارائه کردند و جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به نمایش گذاشتند که بیشتر این طرح‌ها شامل کسب‌وکارهای خانگی، خدمات اجتماعی و صنعتی بوده و با حمایت بخش خصوصی وارد چرخه فعالیت شده‌اند.

وی به اهمیت برگزاری این رویداد در مازندران اشاره کرد و گفت: متأسفانه تاکنون بیشتر برنامه‌های حوزه هوش مصنوعی در تهران و کلانشهرها متمرکز بوده و فرصت ارائه طرح‌ها در سایر استان‌ها کمتر فراهم شده بود.

وی همچنین از برگزاری سه پنل تخصصی با حضور مدیران عامل شرکت‌های بزرگ برای بحث و تبادل نظر درباره فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی خبر داد.

در پایان این رویداد، از میان بیش از ۴۰ طرح ارائه شده، ۷ طرح استارتاپی منتخب برای معرفی به سرمایه‌گذاران جهت تجاری‌سازی انتخاب شدند تا مسیر عملیاتی و بهره‌وری اقتصادی آن‌ها تسهیل شود.