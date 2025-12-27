مراسم ملی طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده کشور با حضور وزیر صمت، رئیس پلیس راهور کشور و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما، محمدصادق حاتمی رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت، طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده با هدف کاهش مصرف سوخت، ارتقای ایمنی تردد، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و بهبود کیفیت زندگی شهری از آبان ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تاکنون ۲۳ هزار نفر در طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: در مراسم ملی طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده کشور که با حضور محمد اتابک وزیر صنعت، معدن، سردار حسن مومنی جانشین رئیس پلیس راهور کشور و فرشاد نقیمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در حال برگزاری است به صورت نمادین به ۵۰ نفر از ثبت نام کنندگان در طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده، موتورسیکلت نو تحویل خواهد شد.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل وزارت صمت گفت، تسهیلات در نظر گرفته شده برای طرح جایگزینی موتورسیکت‌های فرسوده با بازپرداخت ۳۶ ماهه به موتورسیکت‌های برقی، ۱۵۰ میلیون تومان و به موتور سیکلت‌های بنزینی تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی تخصیص یافته است.