به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۶ دی را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین خبری روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»:

- استاندار هرات: چهل درصد عواید افغانستان از هرات تامین می‌شود.

- افغانستان سومین مقصد کالا‌های صادراتی ازبکستان شناخته شد.

روزنامه دولتی «شریعت»:

- آغاز ساخت کارخانه تولید قوطی‌های آلومنیومی در هرات.

- علاقه روسیه به توسعه شبکه خط آهن افغانستان.

- روابط دوجانبه افغانستان و ترکیه همچنان رو به گسترش است.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- الجزیره: نا امنی در مرز تاجیکستان، تهدیدی برای شهروندان چین است.

- طالبان در هلمند خبرنگاران و تصویر برداران را به بازداشت تهدید کردند.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- یک نظامی سابق در فاریاب به دست طالبان کشته شد.

- ازبکستان به ارزش ۱/۳ میلیارد دلار به افغانستان کالا صادر کرده است.

- سفارت افغانستان در ژاپن فعالیت خود را تعلیق می‌کند.

- بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ مهاجر افغان در یک روز از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴

عناوین اخبار رسانه‌ها و روزنامه‌های پاکستان

«اکسپرس نیوز»

- آمریکا پیشنهاد فروش لوکوموتیو‌های پیشرفته به پاکستان را ارائه داد

- چین ۲۰ شرکت آمریکایی را تحریم کرد

- رئیس امارات متحده عربی در سفری رسمی به پاکستان با نخست وزیر، رئیس جمهور و فرمانده ارتش دیدار کرد

- یک تروریست تحت تعقیب نیرو‌های امنیتی پاکستان در شهر «لکی مروت» به هلاکت رسید

«آج نیوز»

- تایلند و کامبوج پس از درگیری‌های شدید بار دیگر برای آتش بس توافق کردند

- پاکستان از اقدامات عربستان و امارات برای ایجاد ثبات و امنیت در یمن استقبال کرد

- انفجار تروریستی در یک مسجد سوریه دستکم ۸ کشته برجای گذاشت

- ترکیه مدعی بازداشت ۱۱۵ نفر برای ارتباط احتمالی با داعش شد

«هم نیوز»

- نیروی دریایی چین سومین محموله امدادی برای کمک به بازسازی مناطق سیل زده در پاکستان را تحویل دولت محلی ایالت سند داد

- جناح مخالف دولت پاکستان برای مذاکرات با حزب حاکم کمیته تشکیل داد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴

عناوین روزنامه‌های ترکیه

روزنامه حریت:

اردوغان: ترکیه در بخش بهداشت و درمان کشور نمونه شده است

داعشی‌های دستگیر شده قصد به خاک و خون کشاندن سال نو را داشتند

ترمز طلا و نقره بریده است

روزنامه صباح:

اردوغان: ترکیه در بخش بهداشت و درمان کشور پیشرو و نمونه شده است

در پروندۀ شرط بندی، ۲۶ فوتبالیست و داور دیگر بازداشت شدند

ترکیه برای مرحلۀ دوم آتش بس، فشار را افزایش داده است

واکنش‌های شدید نسبت به شهردار آنکارا به خاطر کشتن سگ‌های خیابانی

روزنامه سوزجو:

روند حل مسالۀ اکراد در تنگنا، شکاف میان اتحاد جمهور

دست از دروغ پردازی بردارید، عدالت را جاری کنید

دادگاه حقوق بشر اروپا بصورت عاجل به وضعیت امام اوغلو رسیدگی می‌کند

روزنامه جمهوریت:

موج جدید دستگیری‌ها در پروندۀ شرط بندی‌های غیرقانونی

حملۀ انفجاری به یک مسجد در سوریه

تروریست داعشی در مالاتیا دستگیر شد

روزنامه ترکیه:

اقتصاددادن آمریکایی: ترکیه، مستقل‌ترین کشور ناتو است

اردوغان: در راه استقلال هزینه‌های زیادی پرداخت کرده‌ایم

روزنامه ینی شفق:

پنج روز مهلت برای نیرو‌های دمکراتیک سوریه

حملۀ انفجاری به یک مسجد در سوریه

موج جدید دستگیری‌ها در رابطه با پروندۀ شرط بندی‌های غیرقانونی

روزنامه قرار:

اقدام عاجل دادگاه حقوق بشر اروپا برای امام اوغلو

حملۀ انفجاری به یک مسجد در سوریه: هشت کشته

روزنامه آکشام:

اردوغان: در بخش بهداشت و درمان تبدیل به یک برند شده‌ایم

ادعای تبانی در سوپر لیگ ترکیه

موج سوم عملیات علیه شرط بندی‌های غیرقانونی

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴

عناوین اصلی روزنامه‌های انگلیس

دیلی استار:

پژوهشگران دانشگاه آکسفورد از پیشرفت‌های امیدوارکننده در مسیر ساخت واکسن سرطان خبر داده‌اند؛ واکسنی که به گفته آنان می‌تواند طی ده سال آینده به مرحله استفاده برسد.

دیلی میل:

این روزنامه گزارش می‌دهد که پلاک حدود یک خودرو از هر ۱۵ خودرو به شکلی طراحی شده که دوربین‌های کنترل ترافیک قادر به تشخیص آن نیستند؛ پلاک‌هایی که عملاً از دید سامانه‌های نظارتی پنهان می‌مانند.

دیلی اکسپرس:

بر اساس این گزارش، بیش از هشت هزار مجرم در آستانه کریسمس و در چارچوب طرح آزادی زودهنگام دولت از زندان آزاد شده‌اند.

فایننشال تایمز:

ارزش معاملات بزرگ در سطح جهان امسال برای نخستین بار از سال ۲۰۲۱ تاکنون از مرز چهار هزار میلیارد دلار عبور کرده است. افزایش چشمگیر معاملات کلان، درآمد مؤسسات بانکداری سرمایه‌گذاری را به دومین سطح بالای تاریخی رسانده است.

دیلی میرور:

دبیرکل کنگره اتحادیه‌های کارگری به حزب کارگر هشدار داده است که اگر مقابله با بحران افزایش هزینه‌های زندگی به اولویت اصلی این حزب تبدیل نشود، خطر از دست رفتن حمایت رأی‌دهندگان و تقویت رقیبان وجود دارد.

دیلی تلگراف:

بریتانیا نسبت به میانگین کشور‌های غربی، دو برابر پزشک و پرستار خارجی در اختیار دارد. طبق داده‌های شورای پزشکی عمومی، ۴۲ درصد پزشکان شاغل در این کشور آموزش خود را در خارج از بریتانیا گذرانده‌اند.

آی ویکند:

این روزنامه از برنامه‌هایی خبر می‌دهد که بر اساس آنها فارغ‌التحصیلان مدارس از نسل جوان می‌توانند یک دوره آموزشی نظامی را به‌عنوان فاصله‌ای پیش از ورود به دانشگاه یا بازار کار بگذرانند.

گاردین:

به گزارش گاردین، فضای منفی و ادبیات ضد مهاجرت باعث شده پزشکان و پرستاران خارجی تمایل کمتری به کار در نظام سلامت بریتانیا داشته باشند. به گفته رئیس جامعه پزشکی کشور، شمار بی‌سابقه‌ای از پزشکان متولد خارج از کشور در حال ترک این نظام درمانی هستند.

عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- مصر، ترکیه، سومالی و جیبوتی به رسمیت شناختن "سومالی لند" توسط اسرائیل را محکوم کردند

- تل آویو سیاست «گسترش فشار» بر مصر را دنبال می‌کند

- حملات مرگبار آمریکا علیه داعش در نیجریه

- واشنگتن پست داستان دیانا شمس، زن فلسطینی را روایت می‌کند: او و خانواده‌اش در عرض دو سال هفت بار آواره شدند و بعد از توافق صلح غزه یک پهپاد اسرائیلی خانه‌اش را ویران کرد

روزنامه الشروق

- مصر: نتانیاهو برای اجرای مرحله دوم توافق غزه مانع تراشی می‌کند

- در حمله با خودرو و چاقو در بیسان، دو اسرائیلی کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند

- حملات نیرو‌های پشتیبانی سریع در شمال دارفور خنثی شد

- هشدار نسبت به فاجعه انسانی در ابوکرشولا در بحبوحه هجوم گسترده آوارگان

- ترامپ تروریست‌ها را تهدید کرد که در صورت ادامه کشتار مسیحیان، حملات بیشتری علیه آنها انجام خواهند داد

روزنامه الیوم السابع

- بزرگترین پروژه مرمت باستان‌شناسی دوران مدرن: مونتاژ مجدد دومین قایق خورشیدی خوفو در موزه بزرگ مصر

- مصر بر پایبندی کامل خود به وحدت و تمامیت ارضی یمن تأکید می‌کند

- وزارت امور خارجه: عمیقاً تحولات یمن را دنبال می‌کنیم و از تلاش‌های انجام شده برای کاهش تنش قدردانی می‌کنیم

- تانک‌های اسرائیلی به محله تفاح و اردوگاه پناهندگان مغازی در غزه حمله کردند

- مقامات آمریکایی: ماه آینده شورای صلح، دولت تکنوکرات و نیروی تثبیت اوضاع را اعلام خواهیم کرد

روزنامه الوطن

- فرعون‌ها در آسمان آفریقا اوج می‌گیرند

- اسرائیل مانع اجرای مرحله دوم توافق غزه می‌شود

- عبدالعاطی: ما از توافق تبادل اسرا در یمن به عنوان گامی به سوی حل و فصل مناقشه استقبال می‌کنیم

- همکاری بین تولید نظامی و بخش تجاری برای حمایت از صنعت ملی

روزنامه الوفد

- انفجار خونین وادی الذهب سوریه را لرزاند

- مسجدی در حمص هنگام نماز جمعه هدف قرار گرفت

- اسرائیل اعتراف کرد: نتانیاهو توافق غزه را خراب کرد

- آلمان از مشارکت در نیرو‌های حافظ صلح بین‌المللی خودداری می‌کند

- پوتین مذاکره می‌کند و زلنسکی منتظر یک دیدار مهم با رئیس جمهور آمریکا است

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴

عناوین روزنامه‌های روسیه

«کامرسانت»

- کاخ سفید برنامه ترامپ برای دیدار با زلنسکی در ۲۸ دسامبر را تأیید کرد

⁃ فرانسه قصد دارد با استفاده از شرکت‌های نظامی خصوصی توان نیرو‌های مسلح اوکراین را تقویت کند

«ار-ب-کا»

⁃ زلنسکی برگزاری همه‌پرسی درباره طرح صلح در اوکراین را محتمل دانست

⁃ ترامپ طرح صلح ارائه شده توسط زلنسکی را با تردید ارزیابی کرد

- سرویس امنیت فدرال روسیه از خنثی‌سازی یک حمله تروریستی در استاوروپل خبر داد

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ وزیر دفاع بلاروس معتقد است ناتو به‌طور جدی برای جنگ آماده می‌شود

⁃ بریتانیا در سال ۲۰۲۵ تسلیحاتی به ارزش ۲۷ میلیارد دلار فروخت

«ایزوستیا»

⁃ دبیرکل ناتو: اتحادیه اروپا به استقلال از آمریکا در مسائل دفاعی نیازی ندارد

وزارت دفاع: جنگنده‌ها و تجهیزات زرهی تایلند به خاک کامبوج حمله کردند

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ کلیموف: زلنسکی ممکن است برای سازمان اطلاعاتی MI۶ کار کند و تحت حفاظت نیرو‌های امنیتی بریتانیا است

⁃ ترامپ از گفت‌وگوی آتی با پوتین خبر داد

- سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه اعلام کرد که در شهر استاوروپل از وقوع یک اقدام تروریستی علیه یکی از نیرو‌های نظامی وزارت دفاع این کشور جلوگیری کرده است.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این فرد تحت تأثیر افرادی قرار گرفته بود که با تهدید به پیگرد و مجازات کیفری، او را وادار به همکاری کرده بودند.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴

عناوین رسانه‌های فرانسه

لزکو

- سقوط پول ترکیه در ۱۲ سال پیاپی موجب شده مردم این کشور ۵۰۰۰ تن طلا در بالش‌های خود پنهان کنند.

– افزایش ۳۰ درصدی قیمت تراکتور در فرانسه، در ۴ سال اخیر مشکلات زیادی برای کشاورزان و دامداران این کشور ایجاد کرده است.

۲۰۲۵، دومین سال پیاپی کاهش فروش کالا‌های تجملاتی بود. این وضع از سال ۲۰۰۸، به استثنای دوران همه‌گیری کرونا، بی سابقه بوده است.

آرمه

– در میانه جنگ در غزه، مراکش کارخانه ساخت پهپاد‌های اسراییلی را پنهانی راه اندازی است. این کارخانه نزدیک کارابلانکا است.

– زیردریایی نامرئی، اما سهمگین سوئدی، آماده ایجاد یک شگفتی است. تهاجم به اوکراین امنیت اروپا را متزلزل کرده و کشور‌ها را به سمت تجدید تسلیحات سوق داده است.

لیبراسیون

– در سقوط هواپیمای حامل رئیس ستاد ارتش لیبی در ترکیه، دو فرانسوی هم کشته شده‌اند. فرانسه می‌گوید این دو شهروند، خدمه هواپیما بوده‌اند.

لیبراسیون

– غزه باز هم کوچکتر شد. رژیم اسرائیل با پیشروی بیشتر و قراردادن بلوک‌های زردرنگ در میدان جاده صلاح الدین، به ساکنان غزه اعلام کرده دیگر نمی‌توانند وارد این مناطق شوند.

لوفیگارو

- رژیم اسراییل می‌گوید در حملات به لبنان یکی از مبارزان ایران را کشته است.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ دی ۱۴۰۴

عناوین روزنامه‌های لبنان

النهار

اصرار نواف سلام بر تصویب قانون انتظام مالی

تمرکز روی تصویب قانون «فجوة مالی» در کابینه که با مخالفت و حمایت‌های سیاسی رو‌به‌رو بوده است.

تأکید روزنامه بر عبور نخست‌وزیر از مخالفت‌ها برای رسیدن به رأی اکثریت و اهمیت این گام در روند اصلاحات اقتصادی لبنان.

الجمهوریة

منطقه در انتظار تحولات واشینگتن و لبنان

محور توجه بر مذاکرات احتمالی بین آمریکا و اسرائیل و تأثیر آن بر اوضاع منطقه و لبنان.

الشرق

اعلامیه «یونیفیل»: سربازان سازمان ملل هدف آتش قرار گرفتند

گزارش خبر تجاوزات علیه نیرو‌های حفظ صلح در جنوب لبنان و واکنش «یونیفیل» به حملات.

نداء الوطن

انتقاد شدید از تصویب قانون انتظام مالی

روزنامه در تیتر‌های خود به شتاب دولت در تصویب قانون «انتظام مالی» تحت فشار صندوق بین‌المللی پول انتقاد کرده و آن را اقدامی زودهنگام و نامناسب دانسته است.

اللواء

گام بزرگ برای لبنان، تصویب قانون انتظام

نگاه مثبت‌تر به تصویب قانون «انتظام مالی» و تأکید بر آن به عنوان دستاوردی برای دولت و عهده اجرایی کشور.

الدیار

اسرائیل لبنان را با آتش می‌پذیرد: جنوب و بُقاع زیر حملات

الاخبار

قانون «شکاف مالی»: نواف سلام می‌گوید این قانون کامل نیست، اما آن را «گامی عادلانه» برای سامان‌دادن به بحران بانکی و بازگرداندن حقوق سپرده‌گذاران می‌داند.

موضع حزب‌الله: شیخ علی دعموش تأکید کرده مقاومت وارد درگیری داخلی یا تقابل با ارتش لبنان نخواهد شد.

وضعیت امنیتی: ادامهٔ تنش‌ها در جنوب لبنان و تأکید بر خطرات ناشی از تجاوزات اسرائیل.

نگاه انتقادی به فشار‌های خارجی (به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول) و پیامد‌های اجتماعی قانون مالی