کارشناس مرکز مدیریت راههای راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری گفت: هماکنون طبق تصاویر دریافتی از دوربینهای مرکز مدیریت راههای استان تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان روان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سلطانی افزود: در حال حاضر تمامی محورهای استان دارای تردد روان هستند، با این حال در محورهای استان بارش داریم.
وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: از رانندگان درخواست میشود ضمن رعایت سرعت مطمئنه، تجهیزات ایمنی بهویژه زنجیر چرخ را به همراه داشته و پیش از سفر، از وضعیت راهها اطلاع حاصل کنند.
سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها بهصورت شبانهروزی فعال بوده و آماده پاسخگویی به مسافران و رانندگان در خصوص آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان است