به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن‌نژاد در نشست با رؤسای جهادکشاورزی استان‌ها اعلام کرد که جوجه‌ریزی در ماه‌های آبان و آذر ماه به ترتیب طبق برنامه و حدود ۱۶۰ میلیون قطعه انجام شده است و این روند برای دی و بهمن نیز پیش‌بینی شده است. وی تأکید کرد که توزیع کنجاله سویا به صورت شفاف و متناسب با میزان جوجه‌ریزی واحد‌های تولیدی صورت می‌گیرد. همچنین، در حوزه ذرت مشکلی وجود ندارد و در ماه گذشته حدود ۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تن ذرت بارگذاری شده است.

وی بر ضرورت راستی‌آزمایی سریع فارم‌های مرغ مادر تأکید کرد، زیرا مبنای برنامه‌ریزی آینده، تحقق حداقل ۹۰ درصد عملکرد در این واحد‌ها است و عدم رعایت آن موجب بروز مشکل خواهد شد. حسن‌نژاد مهم‌ترین نگرانی فعلی را سرمایه در گردش دامداران دانست و اشاره کرد که یک میلیون تن نهاده فروخته شده در آذر ماه با قیمت‌های قبلی در حال حمل است و این امر به فعال نگه داشتن چرخه تولید کمک خواهد کرد. تسهیلات بانکی نیز در تقویت سرمایه در گردش مؤثر خواهد بود.