به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل هواشناسی استان گفت: عمده بارش‌ها بصورت برف تا چهارشنبه در استان پیش بینی می‌شود.

معصومه نورزی افزود: این سامانه همه مناطق استان به ویژه شهرستان‌های کوهرنگ، فارسان، اردل، بن، کیار (شلمزار)، لردگان، فلارد، خان میرزا (آلونی)، شهرکرد، فرخ شهر، سامان و نیمه غربی و جنوبی بروجن را فرا خواهد گرفت.

به گفته وی: اختلال درتردد، یخبندان و لغزندگی جاده‌های درون و برون شهری، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها (در مناطق گرمسیری)، ریزش سنگ در جاده ها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد و کاهش دید در جاده‌ها از پیامد‌های این سامانه بارشی است.

مدیر کل هواشناسی استان به پرهیز از سفر‌های غیر ضروری، احتیاط در رانندگی و به همراه داشتن تجهیزات زمستانی توصیه کرد.