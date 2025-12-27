برنامه‌های «سیاحت غرب»، «قرارگاه اندیشه» و «تهران ۲۰»، از شبکه‌های چهار، قرآن و تهران، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه نقد و بررسی کتاب «چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد؟» که در معاونت علمی، آموزشی و پژوهشی آستان مقدس شاهچراغ برگزار شد در برنامه «سیاحت غرب» پخش می‌شود.

تقریبا همۀ صاحب‌نظران توافق دارند که دست‌کم بخش‌های گسترده‌ای از جهان غرب، خدا را از دست داده. در دانشکده‌های علوم سیاسی و اجتماعی، نظریۀ رایج آن است که ایمان در غرب، قربانی علم، عقلانیت و روشنگری شد. اما اگر داستان از جای دیگری شروع شده باشد چه؟ اگر فروپاشی ایمان در غرب نه از محافل فکری و دانشگاهی، بلکه از بنیادی‌ترین واحد سازندۀ اجتماع یعنی خانواده شروع شده باشد چه؟

این روایت، با زیر سؤال بردن یکی از فرض‌های دنیای مدرن که بدیهی محسوب می‌شود، می‌گوید که: خانواده، بستر تربیت دینی و انتقال تجربۀ مذهبی بود که با فروپاشی‌اش در غرب، جایگاه ایمان نیز افول کرد، گرچه کم‌رنگ شدن شعلۀ ایمان نیز به نوبۀ خود در زوال خانواده نقش داشته.

این روایت را مری ابرشتات با ذکر جزئیات و مستندات فراوان در کتاب «چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد؟» آورده و می‌گوید: سکولاریزاسیون تا حدودی محصول فروپاشی خانواده است. او در کالبدشکافی محققانه و دقیقش از «مدرنیته»، می‌پرسد که: «اگر خانواده بازسازی نشود، آیا بازگشت ایمان اصلاً ممکن است؟»

در راستای پرداختن به همین پرسش کلیدی، معاونت علمی، آموزشی و پژوهشی آستان مقدس شاهچراغ در شیراز، دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴، جلسه‌ای با حضور صاحب‌نظران جهت نقد و بررسی این کتاب و ترجمۀ فارسی‌اش برگزار کرد.

مشروح این نشست در برنامه «سیاحت غرب»، در روز‌های شنبه تا سه‌شنبه، ۶ تا ۹ دی، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکۀ چهار سیما پخش می‌شود.

برنامه «قرارگاه اندیشه»، به‌عنوان یکی از برنامه‌های تحلیلی و گفت‌وگومحور شبکه قرآن و معارف، میزبان گفت‌و‌گو‌های عمیق و نظری در حوزه مسائل اجتماعی و دینی است.

برنامه «قرارگاه اندیشه»، با اجرای «علیرضا داوودی» هر شب ساعت ۲۳، از شبکه قرآن ومعارف پخش می شود.

این برنامه با رویکردی فراتر از گفت‌و‌گو‌های سطحی و روزمره، تلاش دارد به واکاوی ریشه‌ای موضوعات مهم فکری، فرهنگی، اجتماعی و دینی بپردازد و مخاطبان را با لایه‌های عمیق‌تری از تحلیل و اندیشه مواجه کند.

«قرارگاه اندیشه»، با تمرکز بر تولید محتوای غنی و نظام‌مند، در پی آن است که داده‌های فکری و تحلیلی بیشتری را در اختیار مخاطبان قرار داده و به شکل‌گیری یک منظومه فکری منسجم و قابل اتکا در ذهن آنان کمک کند.

حضور علما، اندیشمندان، کارشناسان برجسته اجتماعی و دینی و همچنین اساتید دانشگاهی از ویژگی‌های شاخص این برنامه است. مهمانان «قرارگاه اندیشه» با نگاه‌های تخصصی و بعضاً متفاوت، به بررسی مسائل روز جامعه و مباحث بنیادین دینی می‌پردازند و زمینه گفت‌و‌گو‌های عمیق و نظری را فراهم می‌کنند، گفت‌و‌گو‌هایی که هدف آن صرفاً ارائه پاسخ‌های آماده نیست، بلکه تقویت قدرت تفکر، تحلیل و پرسشگری در مخاطب را دنبال می‌کند.

به مناسبت روز ملی دفاتر اسناد رسمی، برنامه امشب «تهران ۲۰»، به موضوع ساماندهی اسناد غیررسمی در کشور می‌پردازد.

در این برنامه «اعظم قویدل»، سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور، چالش‌ها و اقدامات مرتبط با ساماندهی اسناد غیررسمی را بررسی می کند.

برنامه «تهران‌۲۰»، به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و با اجرای «علی مروی» و «راحله امینیان»، روز‌های شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۲۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.