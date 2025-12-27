پخش زنده
فشار آب فردا در مناقطی از جنوب شهر اصفهان قطع میشود و یا کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، به دلیل انجام تعمیرات و جابجایی خطوط آبرسانی، احتمال کاهش فشار و یا قطع آب در شهرک سپاهانشهر، محله کوی راهحق و همچنین حدفاصل میدان دفاع مقدس تا کوی راه حق از ساعت ۹ صبح فردا یکشنبه ۷ دی ماه تا ساعت ۱۲ ظهر همان روز امکان پذیر است.
بر همین اساس از ساکنان این مناطق درخواست میشود درخصوص ذخیره سازی آب مورد نیاز اقدام کرده و از مصارف غیر ضروری خودداری کنند.