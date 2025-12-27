پخش زنده
در سهماهه سوم سال ۱۴۰۴، با حمایت دستگاه قضایی استان همدان، ۱۳ پرونده حقوقی در حوزههای مختلف زیستمحیطی به صدور حکم منجر شد و متخلفان با احکام بازدارنده مواجه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان گفت: در مجموع ۱۳ پرونده، ۵ مورد مربوط به مدیریت پسماند، یک مورد آلودگی هوا، یک مورد آلودگی آب و خاک، ۳ مورد تخریب و تصرف اراضی ملی در مناطق حفاظتشده و ۳ مورد نیز در ارتباط با شکار و صید غیرمجاز بوده است.
مجید شعبانلو افزود: در حوزه شکار غیرمجاز، سه شکارچی متخلف شامل شکارچی یک رأس گراز وحشی، یک سر خرگوش وحشی و یک قلاده روباه، در مجموع به پرداخت ۱۳۷ میلیون جزای نقدی محکوم شدند.
او تصریح کرد: در سایر پروندهها هم احکام قضایی شامل محکومیت به ۷ ماه حبس تعزیری برای واحد خاطی در نگهداری حیوانات، تعلیق تعقیب مشروط برای واحد آلاینده هوا با الزام به نصب تجهیزات کاهنده آلودگی، و تخریب ساختوساز غیرمجاز در اراضی ملی صادر شد.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان همدان گفت: این حمایتها پشتوانهای ارزشمند برای حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و حیاتوحش است و اداره محیط زیست با جدیت پیگیر برخورد قانونی با تخلفات خواهد بود.