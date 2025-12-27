به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رسانه PRVA کرواسی اقدام به نظرسنجی برترین مربی سال کرواسی کرده است. در این فهرست، نام کرونوسلاو یورچیچ، سرمربی پیرامیدز اف‌سی مصر در کنار دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور ایران و ایگور استیماچ، سرمربی زرینسکی بوسنی دیده می‌شود.

تراکتور، تحت مربیگری دراگان اسکوچیچ:

۶۰ بازی

۳۵ برد

۱۷ تساوی

۸ باخت

۱۱۳ گل زده

۴۴ گل خورده

اولین قهرمانی لیگ ایران (۲۰۲۴-۲۰۲۵)

قهرمانی در سوپرجام ایران

صعود به جمع ۸ تیم برتر لیگ نخبگان آسیا (فصل گذشته به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ رسید.)

صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی ایران.