در نظرسنجی رسانه PRVA کرواسی برای انتخاب برترین مربی سال این کشور، نام دراگان اسکوچیچ دیده میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رسانه PRVA کرواسی اقدام به نظرسنجی برترین مربی سال کرواسی کرده است. در این فهرست، نام کرونوسلاو یورچیچ، سرمربی پیرامیدز افسی مصر در کنار دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور ایران و ایگور استیماچ، سرمربی زرینسکی بوسنی دیده میشود.
تراکتور، تحت مربیگری دراگان اسکوچیچ:
۶۰ بازی
۳۵ برد
۱۷ تساوی
۸ باخت
۱۱۳ گل زده
۴۴ گل خورده
اولین قهرمانی لیگ ایران (۲۰۲۴-۲۰۲۵)
قهرمانی در سوپرجام ایران
صعود به جمع ۸ تیم برتر لیگ نخبگان آسیا (فصل گذشته به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ رسید.)
صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی ایران.