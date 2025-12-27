به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سعید موسوی معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی بصورت شبانه از برخی واحد‌های صنعتی شهرستان ارومیه بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور مختار خانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه همراه بود، خروجی دودکش واحد‌های ایزوگام و ذوب فلزات، پساب صنایع تبدیلی و پسماند‌های برخی دیگر از واحد‌ها مورد پایش و بررسی قرار گرفت.

مختار خانی در خصوص این بازدید گفت: با توجه به وصول شکایت از سوی شهروندان در خصوص ایجاد آلودگی، نمونه برداری دقیق از واحد‌ها انجام شد و در صورت تأیید، اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

وی با تاکید بر تداوم گشت‌های شبانه و نظارت مستمر بر صنایع آلاینده و سایت‌های تخلیه پسماند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب محیط زیست، از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ موضوع را گزارش دهند.