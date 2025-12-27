پخش زنده
نهمین سالگرد درگذشت حجتالاسلام شیخ علی برهان با حضور مردم، مسئولان و روحانیون در مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم، حجتالاسلام نجمالهدی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد، با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و اخلاقی مرحوم برهان، وی را نمونهای از روحانیت تراز انقلاب اسلامی توصیف کرد.
وی فهم عمیق از دین، شناخت درست از وظایف شرعی و ارتباط مستمر با خداوند را از شاخصههای برجسته شخصیتی امام جمعه فقید مهریز برشمرد و شجاعت و صراحت در بیان حق را از دیگر ویژگیهای شخصیتی مرحوم برهان عنوان کرد.
نجمالهدی تصریح کرد: ایستادگی در کنار حق، دفاع از ولایت و بیتوجهی به ملامتها، تهمتها و هجمهها از خصوصیات بارز ایشان بود.
وی دلسوزی برای مردم و دغدغهمندی نسبت به مسائل جامعه را از دیگر ویژگیهای اخلاقی امام جمعه فقید مهریز عنوان کرد و افزود: خدمت صادقانه به مردم و همراهی با آنان، در سیره عملی مرحوم برهان بهروشنی دیده میشد.
حجتالاسلام شیخ علی برهان، به مدت ۲۶ سال امامت جمعه مردم مهریز را برعهده داشت و در سن ۷۶ سالگی بر اثر بیماری ریوی به رحمت ایزدی پیوست.