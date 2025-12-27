زمانی که صحبت از چالش‌های آبی در کشور می‌شود محال است نام یزد به عنوان منطقه‌ای خشک، اما با صنایعی آب‌بر، به میان نیاید.

شرایط آبی این منطقه به گونه‌ای است که طبق گفته مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب استان یزد، ۵۰ درصد آب شرب مورد نیاز استان از طریق خطوط انتقال از آب‌های کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری تامین می‌شود.

خطوط انتقال آبی که اگر مشکلی در طول مسیر در یک نقطه آن به وجود بیاید می‌تواند مشکل آفرین باشد به همین دلیل ایجاد بستری برای بالابردن تاب‌آوری در هنگام بروز مشکل یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای این استان است.

جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب استان یزد، در بازدید خبرنگاران از طرح‌های آب و فاضلاب استان یزد، ایجاد مخزن ذخیره آب را به عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌حل‌ها برای مواقع ضروری دانست و گفت: تا چندسال گذشته ظرفیت مخازن یزد، ۱۲۰ هزار مترمکعب بود که اکنون ۱۷۰ هزار مترمکعب دیگر به ظرفیت مخازن اضافه خواهد شد.

وی افزود: تا قبل از احداث این مخازن تاب آوری استان یزد درصورت قطع انتقال آب، ۱۸ ساعت بود، اما حالا تاب آوری به ۴۰ ساعت رسیده، به این معنی که اگر آب انتقالی از کوهرنگ قطع شود، تا ۴۰ ساعت فشار آب در یزد معمولی خواهد بود.

علمدار همچنین از فاصله بین چشم انداز ایجاد تاسیسات آبی و شرایط فعلی گفت: تعداد مشترکان در استان یزد به ۶۵۰ هزار مشترک می‌رسد که طبق استاندارد برای هر مشترک باید ۱ مترمکعب مخزن ذخیره درنظر گرفت، اما با وجود مخازنی که در استان داریم در مقایسه با تعداد اشتراک ها، همچنان ظرفیت مخازن مخصوصا در شهر یزد کم است.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب استان یزد، تامین اعتبار را یکی از علت‌های فاصله داشتن با این چشم‌انداز دانست و گفت: در کنار ایجاد مخازن باید ۱۶۰ کیلومتر لوله‌گذاری انجام شود تا آب با کیفیت و فشار یکسان به همه نقاط شهر یزد برسد، اما تا کنون فقط ۷۰ کیلومتر از این خطوط کشیده شده است.

وی تشریح کرد: برای این فعالیت‌ها به ۳ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که تقریبا نصف این مبلغ تامین شده و برای تکمیل طرح‌ها باید هزار و پانصد میلیون تومان دیگر اعتبار مالی داشته باشیم.

علمدار با بیان اینکه سفره‌های زیرزمینی دیگر در شرایط خوبی نیستند و چاهی که در گذشته از آن با دبی ۲۵ لیتر بر ثانیه استفاده می‌شد، اکنون به ۱۸ لیتر بر ثانیه رسیده و پیش‌بینی می‌شود در تابستان پیش‌رو این دبی تا ۱۵ لیتر هم کاهش پیدا کند، گفت: با توجه به این شرایط باید بیشتر به فکر انتقال آب از بیرون حوزه باشیم.

اما در این شرایط سخت تامین آب برای استانی مانند یزد که جز استان‌های صنعتی آن‌هم با صنایع آب‌بری مثل صنایع کاشی و سرامیک است، آب مورد نیاز صنایع چگونه تامین می‌شود؟

مدیرعامل شرکت آب‌وفاصلاب استان یزد در پاسخ به این سوال گفت: صنایع و کشاورزی استان یزد حتی یک لیتر از آبی که از کوهرنگ منتقل می‌شود، استفاده نمی‌کنند و صنایع آب مورد نیاز خود را از پساب و چاه‌هایی که در اختیار دارند تامین می‌کنند.

علمدار با بیان اینکه آب خلیج فارس به یزد رسیده و در صنایعی مانند چادرملو استفاده می‌شود، گفت: سالانه حدود ۱۴ میلیون مترمکعب پساب در یزد تولید و به مصرف صنایع می‌رسد برای نمونه در شهرستان اردکان، شرکت چادرملو همه لوله‌گذاری‌های انتقال پساب را انجام داده و تصفیه خانه‌ای احداث کرده تا پساب شهری را در صنعت خود استفاده کند، در استان یزد نیز سرمایه‌گذار برای برداشت پساب اعلام آمادگی کرده، اما وسعت کار در یزد گستره است به گونه‌ای که همچنان باید ۱۵۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری شبکه فاضلاب یزد انجام شود که این کار به ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد.

آب خلیج‌فارس برای شرب هم استفاده می‌شود

علمدار در ادامه افزود: البته از آب انتقالی خلیج فارس در زمان اوج مصرف به عنوان خط انتقال پدافندی نیز استفاده می‌شود برای مثال در تابستان گذشته حدود ۲۵۰ لیتر از آب خلیج فارس را برای شرب استفاده کردیم که البته این کار برای شرکت آب و فاصلاب به دلیل اینکه هزینه هر مترمکعب آب خلیج فارس حدود ۴۰۰ هزار تومان است، هزینه‌بر است.

وی افزود از جمله ۱۷۰ هزارمترمکعب مخزنی که اکنون درحال ساخت و امید می‌رود تا قبل از پایان امسال به بهره‌برداری برسد، مخزن ۱۵ هزارمترمکعبی است که در کنار مخزن ۴۰ هزارمترمکعبی صفائیه در یزد است.

ذخیره آب در اردکان با سایتی به ۴۵ هزار مترمکعبی

داوود مخلصی، معاون بهره‌برداری و توسعه آب و فاضلاب استان یزد نیز در خصوص شهرستان اردکان، شهرستانی که در انتهایی‌ترین منطقه دشت یزد قرار دارد گفت: این شهرستان حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، منابع آب زیرزمینی اردکان هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی نیازمند رسیدگی بسیار زیاد هستند.

وی افزود: به همین منظور، این شهرستان سایتی با حجم ۴۵ هزار و ۵۰۰ مترمکعبی با ۶ مخزن دارد که اکنون نیز هفتمین مخزن آن با ظرفیت ۵ هزار مترمکعب درحال ساخت است.

