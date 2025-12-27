پخش زنده
هیئتی از کارشناسان پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، متشکل از پژوهشکده باستانشناسی و پژوهشکده حفاظت و مرمت، از کاوشهای غار زل هستیجان واقع در شهرستان دلیجان استان مرکزی بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سومین فصل کاوش در غار زل هستیجان به سرپرستی محمدرضا نعمتی، دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از اوایل آذر ماه آغاز شده است و کارشناسان پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری با هدف بررسی میدانی پیشرفت کاوش، ارزیابی شرایط حفاظتی و هماهنگی برای برنامههای آتی از این غار بازدید کردند .
هیئت بازدیدکننده ضمن حضور در غار، از نزدیک سازههای معماری کشف شده، لایههای باستانی و وضعیت کلی محوطه را بررسی کردند و علاوه بر این ، کارشناسان پژوهشکده حفاظت و مرمت، به نمونهبرداری یافتهها جهت مطالعات تکمیلی و تخصصی نمونههای پارچه، چوب و خاک پرداختند.
علاوه بر بازدید میدانی از محوطه، هیئت از پایگاه پژوهشی هستیجان نیز دیدن کرد. در این پایگاه موقت، فرآیند ثبت، طبقهبندی، کدگذاری و مطالعات اولیه روی اشیا و یافتههای حاصل از کاوش شامل سندهای چرمی و کاغذی به خط پهلوی و عربی، مهرها و گلمهرها، قلمهای نوشتار، ابزارهای چوبی و منسوجات تاریخی توسط کارشناسان در حال انجام است که امید در آینده تبدیل به مرکز پژوهشی دائمی شود.
حسین محمودی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی نیز در جریان این بازدید و در گفتوگو با سرپرست هیأت کاوش و اعضای هیئت بازدیدکننده پژوهشگاه، بر اهمیت همکاریهای میانبخشی و استانی در حفاظت، پژوهش و معرفی این اثر فاخر ملی تأکید کرد.
غار زل هستیجان، از جمله آثار تاریخی دارای ظرفیت بالا برای باستان شناسی، سندشناسی و الگوهای سکونت انسان در دورههای کهن است و ادامه کاوشها میتواند فصل تازهای در فهم تاریخ فرهنگی این بخش از استان مرکزی و کشور بگشاید.
غار زل (تخته قلعه) در روستای هستیجان قرار دارد. فصل نخست کاوش باستان شناسی در این غار به سرپرستی دکتر محمدرضا نعمتی در سال ۱۴۰۲ انجام شد که یافته های این کاوش؛ حاکی از اهمیت ویژه این غار در مطالعات باستان شناسی و تاریخ اواخر دوره ساسانی و قرون نخستین دوران اسلامی است و فصل دوم کاوشها در این غار نیز در سال ۱۴۰۳ انجام شد.