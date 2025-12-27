هیئتی از کارشناسان پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، متشکل از پژوهشکده باستان‌شناسی و پژوهشکده حفاظت و مرمت، از کاوش‌های غار زل هستیجان واقع در شهرستان دلیجان استان مرکزی بازدید کردند.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سومین فصل کاوش در غار زل هستیجان به سرپرستی محمدرضا نعمتی، دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از اوایل آذر ماه آغاز شده است و کارشناسان پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با هدف بررسی میدانی پیشرفت کاوش، ارزیابی شرایط حفاظتی و هماهنگی برای برنامه‌های آتی از این غار بازدید کردند .

هیئت بازدیدکننده ضمن حضور در غار، از نزدیک سازه‌های معماری کشف‌ شده، لایه‌های باستانی و وضعیت کلی محوطه را بررسی کردند و علاوه‌ بر این ، کارشناسان پژوهشکده حفاظت و مرمت، به نمونه‌برداری یافته‌ها جهت مطالعات تکمیلی و تخصصی نمونه‌های پارچه، چوب و خاک پرداختند.

علاوه‌ بر بازدید میدانی از محوطه، هیئت از پایگاه پژوهشی هستیجان نیز دیدن کرد. در این پایگاه موقت، فرآیند ثبت، طبقه‌بندی، کدگذاری و مطالعات اولیه روی اشیا و یافته‌های حاصل از کاوش شامل سند‌های چرمی و کاغذی به خط پهلوی و عربی، مهر‌ها و گل‌مهرها، قلم‌های نوشتار، ابزار‌های چوبی و منسوجات تاریخی توسط کارشناسان در حال انجام است که امید در آینده تبدیل به مرکز پژوهشی دائمی شود.

حسین محمودی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی نیز در جریان این بازدید و در گفت‌و‌گو با سرپرست هیأت کاوش و اعضای هیئت بازدیدکننده پژوهشگاه، بر اهمیت همکاری‌های میان‌بخشی و استانی در حفاظت، پژوهش و معرفی این اثر فاخر ملی تأکید کرد.

غار زل هستیجان، از جمله آثار تاریخی دارای ظرفیت بالا برای باستان شناسی، سندشناسی و الگو‌های سکونت انسان در دوره‌های کهن است و ادامه کاوش‌ها می‌تواند فصل تازه‌ای در فهم تاریخ فرهنگی این بخش از استان مرکزی و کشور بگشاید.

غار زل (تخته قلعه) در روستای هستیجان قرار دارد. فصل نخست کاوش باستان­ شناسی در این غار به سرپرستی دکتر محمدرضا نعمتی در سال ۱۴۰۲ انجام شد که یافته ­های این کاوش؛ حاکی از اهمیت ویژه این غار در مطالعات باستان­ شناسی و تاریخ اواخر دوره ساسانی و قرون نخستین دوران اسلامی است و فصل دوم کاوش‌ها در این غار نیز در سال ۱۴۰۳ انجام شد.