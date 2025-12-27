به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری گفت: متاسفانه وعده وزیر اسبق ورزش و جوانان در سفر به هشترود که در سال ۹۷ به عنوان نماینده رئیس جمهور بود و قول احداث این مجتمع را در شورای اداری داده بود هنوز پس از گذشت چند سال عملیاتی نشده است.

وی گفت: این شهرستان رتبه نخست سرانه ورزشی در آذربایجان شرقی را دارد که ۲۱ درصد فضا‌های ورزشی هشترود سرپوشیده و مابقی روباز است.

شهسواری ادامه داد: سه مجموعه چمن ورزشی طی امسال با هزینه‌ای افزون بر ۳۵ میلیارد ریال در سطح شهرستان احداث شده و قرارداد هفت زمین چمن ورزشی با دهیاران و بخشداران عقد قرار داده شده که احداث خواهند شد.