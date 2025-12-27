روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، اعلام کرد: مسیر تهران به کیش در سه ماه پاییز امسال پرترددترین مسیر پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با اشاره به رشد جابجایی مسافر و بار در سه ماه پاییز امسال در فرودگاه بین‌المللی کیش، اعلام کرد: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، در این بازه زمانی ۳۹۹ هزار و ۴۳۴ نفر مسافر ورودی و ۳۹۰ هزار و ۳۹۸ نفر مسافر خروجی از طریق فرودگاه بین‌المللی کیش جابه‌جا شده‌اند و در مجموع این رقم به ۷۸۹ هزار و ۸۳۲ مسافر رسید.

در بخش عملیات پروازی نیز، در این مدت ۳ هزار و ۲۶۱ پرواز ورودی و ۳ هزار و ۲۶۷ پرواز خروجی انجام شده و در مجموع این رقم به ۶ هزار و ۵۲۸ پرواز می‌رسد.

در حوزه حمل بار، در مجموع ۹ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۹۶۶ کیلوگرم بار از طریق این فرودگاه جابه‌جا شده است و از این رقم ۴ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۵۶۲ کیلوگرم بار ورودی و ۵ میلیون و ۴۸ هزار و ۴۰۴ کیلوگرم بار خروجی ثبت شده است.

براساس اعلام روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، شرکت هواپیمایی کیش در بین شرکت‌های هواپیمایی فعال، با انجام هزار و ۶۰۸ نوبت پرواز شامل ۸۰۳ پرواز ورودی و ۸۰۵ پرواز خروجی در فهرست پر‌ترددترین شرکت های هواپیمایی پاییز امسال قرار گرفته است و هواپیمایی آتا با ۶۹۱ نوبت پرواز و هواپیمایی فلای کیش نیز با ۶۷۶ نوبت پرواز در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، اعلام کرد: ۲۳ آبان امسال به‌ عنوان بیشترین حجم عملیات پروازی روزانه در پاییز به ثبت رسید.

براساس آمار بیست و سوم آبان، ۵۴ پرواز ورودی با ۷ هزار و ۵۱ مسافر و ۷۹ هزار و ۲۷۴ کیلوگرم بار ورودی و در بخش خروجی نیز ۵۵ پرواز با ۷ هزار و ۶۳۰ مسافر و ۹۹ هزار و ۷۴۲ کیلوگرم بار خروجی در فرودگاه بین المللی کیش به ثبت رسیده است.

براساس آمار مسیر تهران به کیش، هزار و ۶۲۰ پرواز ورودی و هزار و ۶۱۷ پرواز خروجی انجام شده و ۲۱۴ هزار و ۸۲۲ نفر مسافر ورودی به کیش و ۲۱۲ هزار و ۳۳ مسافر خروجی از کیش ثبت شده است.