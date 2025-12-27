مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی مبنی بر برودت هوا و یخبندان، نسبت به احتمال یخ زدگی کنتور‌های آب هشدار داد.

سعید پاشازاده، در مورد احتمال یخ زدگی کنتور‌های آب بر اثر سرمای شدید هوا، گفت: با توجه به آغاز فصل سرما و کاهش محسوس دمای هوا، لازم است مشترکان محترم آب، برای جلوگیری از یخ‌زدگی و احتمال ترکیدگی کنتور و انشعاب آب منازل خود اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.

وی افزود: عایق‌بندی کنتور و لوله‌های آب‌رسانی در پیشگیری از یخ‌زدگی مؤثر است و توصیه می‌شود با قراردادن پشم‌شیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه کنتور و عایق کردن لوله‌های سطحی از یخ‌زدگی انشعاب و کنتور جلوگیری شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه در ادامه تصریح کرد: مشترکین آب در صورت مشاهده یخ‌زدگی کنتور، از حرارت دادن مستقیم و یا ریختن آب جوش روی کنتور و یا لوله‌های آب داخل ساختمان و یا از روشن کردن آتش در مجاورت شیر و لوله‌های آب جدا خودداری نمایند.