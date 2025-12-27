پخش زنده
حمایت از ثبت اختراع تحت معاهده PCT، که پیشتر به صورت وام ارائه میشد، از این پس به شکل بلاعوض تا ۹۰ درصد اعطا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، پس از اصلاح شیوهنامه اجرایی حمایت از ثبت اختراع خارجی توسط کانون مدیریت داراییهای فکری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت از ثبت اختراع تحت معاهده PCT که پیشتر به صورت وام ارائه میشد، از این پس به شکل بلاعوض تا ۹۰ درصد اعطا خواهد شد. همچنین معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در صورت تأمین بودجه، بیش از ۵۰ درصد هزینههای باقیمانده را در قالب حمایتهای تشویقی پرداخت میکند.
علاوه بر این، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران نیز در صورت تأمین اعتبار، بیش از نیمی از هزینههای باقیمانده را به عنوان حمایت تشویقی پرداخت خواهد کرد.
استادان و دانشجویان دارای ایدههای واجد شرایط، میتوانند پس از مطالعه دقیق شیوهنامه مربوط، نسبت به تکمیل فرمهای پیوست و ارسال آن به اداره کل سیاستگذاری فناوری و نوآوری اقدام کنند.