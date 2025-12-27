در نوزدهمین هفته از «سینما افق»، چندین فیلم سینمایی در گونه های سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم‌های سینمایی «عملیات مانگرو»، «زخم زیتون»، «انت‌های قدرت»، «کمی دورتر»، «بال‌های خوشبختی» و «هور در آتش»، از شنبه ۶ تا پنج شنبه ۱۱ دی، از شبکه افق پخش می‌شوند.

فیلم سینمایی «عملیات مانگرو» به کارگردانی «مهدی صباغ زاده»، شنبه ۶ دی، پخش می شود.

این فیلم درباره سرگرد نبوی از ماموران نیروی انتظامی است که برای متلاشی کردن یک باند قاچاق مواد مخدر، به دستور فرمانده خود در این باند نفوذ می‌کند تا انجام معامله یک محموله مواد را اطلاع دهد. در حین انجام عملیات، فرمانده در پی یک درگیری شهید می‌شود. با دستگیری قاچاقچیان، نبوی که در بین آنهاست ادعا می‌کند که نیروی نفوذی پلیس است، اما کسی از این موضوع اطلاع ندارد و ...

فریبرز عرب‌نیا، رامتین خداپناهی، عبدالرضا اکبری، جهانگیر الماسی، مینا نوروزی و میرمحمد تجدد دیگر بازیگران «مانگرو» هستند.

فیلم سینمایی «زخم زیتون» به کارگردانی «محمدرضا آهنج»، یک شنبه ۷ دی، پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی یاسمین ارنادوط، عدی رعد و فیونا فیاض خواهیم دید: یوسف مردی جوان، و یکی از اعضای فعال شاخه مقاومت لبنان است. او در پوشش یک فروشنده دوره گرد، به جمع آوری اطلاعات از اراضی تحت اشغال صهیونیست‌ها مشغول می‌باشد. همسر یوسف یعنی سلما که دقیقا از نقش شوهرش در عملیات مقاومت اطلاعی ندارد، از اینکه او هر روز به مناطق تحت تسلط اسرائیل می‌رود و خود را در مخاطره قرار می‌دهد ناراضی است. این وضعیت ادامه دارد تا اینکه اسرائیلی‌ها از نقش یوسف باخبر شده و او را به همراه سلما و دختر ۶ ساله شان یعنی فاطمه دستگیر می‌کنند. یوسف در لحظات آخر دستگیر شدن، نام فردی به نام آنجل را به سلما می‌گوید و چنین عنوان می‌کند که ...

فیلم سینمایی «انت‌های قدرت» به کارگردانی «کریم آتشی»، دوشنبه ۸ دی، پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: علی در راه بازگشت از مدرسه، مجروحی را می‌بیند که توسط دو موتور سوار ترور شده و به دائی‌اش امیر اطلاع می‌دهد تا مجروح را که محمود نام دارد به بیمارستان برسانند. امیر که مأمور اطلاعاتی است تحقیق را در خصوص ترور مرد مجروح آغاز می‌کند، اما در فاصله کوتاهی محمود، ناپدید می‌شود. محمود که از اعضای یک گروهک بوده و به عنوان بمب‌گذار آنها را یاری می‌داده، پس از اختلاف با ایشان، مورد تعقیبشان است که ...

شهراد وثوقی، مهشید افشارزاده و مهدی لنجانیان در فیلم تلویزیونی «انت‌های قدرت» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «کمی دورتر» به کارگردانی «مجید اسماعیلی»، سه شنبه ۹ دی، پخش خواهد شد.

این فیلم درباره فرخ و منیر زوج سالخورده‌ای است که سال‌ها در ایستگاهی دور افتاده سوزنبان قطار هستند. منیر در شب تولد حضرت معصومه (س) خوابی می‌بیند که سر آغاز اشتیاق او برای زیارت حرم ایشان در قم است. به فکر تهیه تحفه‌ای برای حضرت است. اما هر چه فکر می‌کند کمتر پیدا می‌کند. منیر شیفته و واله رخت زیارت بر تن می‌کند و.

ثریا قاسمی و مهدی فقیه در فیلم سینمایی «کمی دورتر» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بال‌های خوشبختی» به کارگردانی «بهروز شعیبی»، چهارشنبه ۱۰ دی، پخش خواهد شد.

این فیلم روایت دو همسایه است، در یک خانواده سعید و همسرش که بسیار بهم علاقمندند و خانواده‌ای که مرد خانواده بیکار و تنها همسرش به کار اشتغال دارد بین این دو معمولاً دعوا و اختلاف پیش می‌آید. پسر کوچک آنها پارسا غالباً در خانه تنها می‌ماند. یک روز که خانم سعید، جایی رفته است پسر کوچک پارسا شیطنت کرده و وسایلی را به حیاط پرتاب می‌کند و همین باعث عصبانیت سعید می‌شود. کلنجار رفتن سعید با پسر بچه ادامه دارد تا اینکه در خانه سعید بر اثر باد بسته می‌شود. پارسا از او تقاضای بازی می‌کند. اما سعید با لباس راحتی خانه به خیابان می‌رود تا عباس کلیدساز را پیدا کند تا بتواند وارد آپارتمان شود، اما عباس هم جایی رفته است و سعید دست از پا درازتر به خانه برمی گردد و در راه پله می‌نشیند پارسا هم پیش او می‌آید و با هم صحبت می‌کنند، اما ...

سعید پورصمیمی، زهرا سعیدی، محسن قاضی مرادی و امیرحسین عسگری در فیلم سینمایی «بال‌های خوشبختی» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «هور در آتش» به کارگردانی «عزیزالله حمیدنژاد»، پنج شنبه ۱۱ دی، پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: بابا عقیل قرار است با پسرش رحمت در پشت جبهه ملاقات کند. پسر بر سر قرار نمی‌آید. پیرمرد همسنگر او را می‌بیند که شهید شده است. از این رو برای یافتن او بی‌تاب و مصمم شده و به همراه یک نوجوان قایق‌ران راهی جبهه‌های هور می‌شود. اما موفق به دیدن پسرش نمی‌شود، اما ...

مهدی فقیه، مهدی قلی پور، محمدرضا مهدوی، علیرضا یزدان خواه، محمد گوهری و حسین یاری در فیلم سینمایی «هور در آتش» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه افق این فیلم ها را ساعت ۲۳:۱۵، پخش می کند.