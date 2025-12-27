به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احسان غلامحسین‌پور گفت: در مسابقات دسته یک والیبال نشسته کشور ، سه تیم نفت و گاز گچساران، آرین فسا و مس رفسنجان جواز حضور در مرحله نهایی را کسب کردند.

مسابقات دسته یک والیبال نشسته کشور از دوم تا پنجم دی‌ با حضور پنج تیم در مجموعه فرهنگی ورزشی یادگار امام (ره) شیراز برگزار شد.

وی گفت: در این رقابت‌ها تیم‌های نفت و گاز گچساران، آرین فسا، مس رفسنجان، زارچ یزد و دلاوران ممسنی در ده دیدار به مصاف یکدیگر رفتند.

در پایان، نفت و گاز گچساران مقام نخست، آرین فسا مقام دوم و مس رفسنجان مقام سوم را کسب کردند. تیم‌های زارچ یزد و دلاوران ممسنی نیز به ترتیب در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفتند.

غلامحسین‌پور افزود: سه تیم برتر یعنی نفت و گاز گچساران، آرین فسا و مس رفسنجان به مرحله نهایی این رقابت‌ها راه یافتند. تیم آرین فسا نیز به عنوان نماینده استان فارس توانست با عملکردی شایسته مقام دوم را به دست آورد و حضور خود را در دور پایانی تثبیت کند.

وی در پایان اظهار داشت: قضاوت مسابقات بر عهده داوران اکبر مسیبی از اصفهان، حبیب مقیمی از تهران، مجتبی اسپرغم و غلامرضا رخساری از شیراز به همراه علی‌اکبر تجلی، علیرضا خویش‌بند و مرضیه نورایی، مرجان محسنی و محبوبه عطایی بود. همچنین نظارت داوری توسط محمدحسین شفقی از تهران و نظارت فنی توسط ابراهیم زینلی از شیراز انجام شد